La Traición: Behram no sabe manejar muy bien la frustración y ante una negativa va y hace esto…

Oylum está decidida a seguir adelante con su vida más allá del embarazo, cuenta con el apoyo de su madre, pero lo que la chica no sabe es que Behram no entiende de negativas. Mirá lo que se viene en La Traición, la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

La Traición vive los minutos culminantes de cara a lo que en Turquía, su país de origen, fue la Primera Temporada de la serie, por lo que la tensión llega al máximo. Lo que se viene en el episodio de El 9 Televida desde el próximo lunes te dejará casi sin aliento. Para saber de qué va todo, tenés esta nota y la invitación abierta a no perderte el próximo capítulo en el canal de televisión más visto de Mendoza.

Oylum y toda la familia ya saben que la chica está embarazada de Behram. La joven quiere abortar, no se anima y decide con el apoyo de su madre, Güzide, continuar con su gestación.

Ahora con ese capítulo ya cerrado para ella y el padre del bebé, Behram, la mujer planea retomar sus estudios pero en Estados Unidos. Decisión que no le cae para nada en gracia al empresario.

Mientras, Tolga luego de enterarse de que Oylum está embarazada y dándose “por vencido” con ella después de reiteradas declaraciones de amor, toma una decisión con Celin y pide su mano.

Sin embargo, el punto máximo de tensión se vivirá cuando Oylum escuchando el consejo de su madre decide darse una nueva vida en América y alejarse de Behram, pero el empresario se entera y hace una jugada que cambia absolutamente todo. Desubrí qué es en el episodio del lunes en El 9 Televida.