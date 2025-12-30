La Traición: alianzas secretas, advertencias clave y emociones que cambian el rumbo

Mientras Güzide queda atrapada en una red de engaños cada vez más peligrosa, nuevas alianzas, confesiones y gestos inesperados sacuden a todos los protagonistas. Así se viene La Traición por El 9 Televida.

La tensión no da tregua en La Traición y los últimos acontecimientos confirman que nadie está a salvo en la novela de las siestas de El 9 Televida. Horrorizada por las palabras de İpek, quien la responsabiliza por la muerte de su madre, Güzide se niega a creer semejante acusación. Aun así, decide no confrontar ni con İpek ni con Sezai, intentando evitar un conflicto mayor, sin saber que ese silencio forma parte de una trampa cuidadosamente planeada para dejarla expuesta y humillada.

En las sombras, İpek, la hermana de Celin y la sobrina de Tarık comienzan a delinear un plan cruel contra Güzide, convencidas de que esta vez lograrán destruirla por completo. Sin embargo, una pieza inesperada altera el tablero: Yeşim escucha parte de la conspiración y, acorralada por el tormento constante de Tarık, decide jugar su as bajo la manga y advertirle a Güzide, sin medir si ese gesto le traerá protección o un nuevo peligro.

En paralelo, el mundo emocional de Oylum sigue en crisis. Tras los disturbios recientes, Kahraman la obliga a pedirle perdón, pero la cercanía entre ambos solo profundiza la confusión de la joven. Incapaz de huir de lo que siente, Kahraman también se enfrenta a un giro impactante mientras continúa la búsqueda del responsable del ataque a Behram, quien permanece con vida gracias al soporte vital.

Por otro lado, una escena cargada de ternura marca un contraste: Celin se realiza una ecografía junto a Tolga, y él no puede ocultar su emoción frente a la nueva etapa que se avecina. Mientras tanto, İpek da otro paso estratégico al visitar a Oltan con una propuesta laboral que parece esconder algo más: un flechazo inmediato que podría cambiar futuras lealtades.

Nada es lo que parece y cada decisión puede desencadenar consecuencias irreversibles en La Traición, la serie que se emite por El 9 Televida a las 14.30 horas.