La Traición: al final Behram resultó más peligroso que piñata de vidrio

A Behram no le tiembla nada a la hora de amenazar, y tampoco se anda con chiquitas con eso. Mirá lo que hizo y todas las consecuencias que tendrá su accionar en La Traición, la novela de las siestas de El 9 Televida.

Da la sensación de que Behram se obsesionó, pero mal con Oylum. Desde que la conoció no le saca los ojos de encima y hace todo, y ese “todo” incluye hasta amenazarla e intentar matar a su ex, con tal de conseguir lo que quiere. Mirá lo que este hombre hizo y las consecuencias de sus actos en La Traición, la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

Luego del ataque a Ozan, la cosa cambia en La Traición. Lo que le sucede al hijo de Güzide resulta totalmente inesperado para la gran mayoría de los personajes de la novela de la siesta de Canal 9 Televida. Y como sucede en la vida misma, cuando un evento inesperado y tan fuerte sucede, los cambios no se hacen esperar.

Oylum, que estaba entre la espada y la pared, toma consciencia de que verdaderamente ama a Tolga y quiere estar con él. Lo que todos ignoran es que esto pondrá en riesgo de vida al muchacho, ya que Behram, de ningún modo, se va a quedar de brazos cruzados.

Behram está desesperado por el desinterés de Oylum en él, por lo que decide atacar a disparos a Tolga con el fin de atemorizar a todos y que su noviazgo siga adelante en Aldatmak.

Cuando Oltan se entera del ataque a Tolga, no se queda de brazos cruzados. Lo que ni Behram ni nadie se imagina es lo que esto desencadena en la novela. ¿Se viene fuego cruzado? Todo indica que el nuevo novio de Oylum se metió con la persona equivocada.

Para saber con certeza qué pasa y todo lo que se desprende de esto, no te pierdas los próximos episodios de La Traición en las siestas de El 9 Televida.