La tildó de “zorra” pero terminó perdiendo el mano a mano en MasterChef Celebrity: ¿qué pasó?

El clima de rivalidad alcanzó su punto más álgido en la noche de duelos asiáticos de MasterChef Celebrity. En un mano a mano electrizante transmitido por la pantalla de El 9 Televida, la tensión traspasó lo culinario para convertirse en una verdadera guerra de declaraciones.

La consigna de elaborar platos con gastronomía oriental en El 9 Televida sacó a relucir las estrategias más despiadadas de las celebridades. En el cruce directo asignado con la exigente salsa hoisin, la China Ansa y Edith Hermida no se guardaron absolutamente nada durante sus 60 minutos frente a las mesadas.

Aprovechando el recorrido de Wanda Nara por las estaciones, la China no dudó en lapidar a su contrincante apuntando al mentado shippeo que sostiene con el actor Sebastián Presta.

“Es una zorra, se inventó un amor por estrategia”

Sin medir filtro ante la mirada atónita de la conductora, Ansa disparó durísimas calificaciones sobre la panelista:

La dura acusación: “Se inventó un amor que no la seduce, no está enamorada de ese hombre, lo usa solo por estrategia, es zorra. No le creas nada. Edith le lleva como 35 años”, soltó la periodista entre risas.

El cruce y la advertencia de Wanda: Tras escuchar las burlas sobre la diferencia de edad, Wanda le frenó el carro con gracia: “La tenés que matar con la comida, no con las palabras, te equivocaste”. Acto seguido, la conductora encaró a Hermida para advertirle que no atacara a su hermana Zaira en sus programas de espectáculos: “Con mi hermana no te metas, ahí me vas a conocer”.

Cerdo empalagoso vs. wok logrado: la definición que sorprendió a todos

La hostilidad continuó en la zona de degustación frente al jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

La China Ansa presentó en primer lugar un cerdo laqueado con fideos de arroz en salsa agridulce, pero la respuesta de Martitegui fue contundente: “El cerdo no está laqueado, la salsa hoisin estuvo ausente. Es casi un postre de lo dulce que está”.

Por su parte, Edith Hermida llegó al estrado con un wok de pollo con vegetales bautizado provocativamente como “para comer en el balcón”. Pese a la chicana de Ansa (“no vas a poder comerlo”), Damián Betular felicitó la preparación: “A diferencia de tu versus, acá sí tiene en demasía… Es un plato logrado”.

Finalmente, el jurado reconoció la dificultad del ingrediente, pero sentenció el duelo: Edith Hermida fue enviada al balcón consagrándose ganadora del cruce, mientras que la China Ansa no pudo disimular su cara de sorpresa al recibir el temido delantal gris que la manda directamente a la gala de última chance.

Viví los enfrentamientos más explosivos, las mejores recetas y todas las alternativas del certamen a través de elnueve.com y en la pantalla de El 9 Televida seguí a diario todo lo que sucede en el programa de televisión más visto de la Argentina.