La tensión entre las familias se enciende en La Traición

En La Traición, la novela turca que cada tarde atrapa a los mendocinos por El 9 Televida, la tensión entre las familias vuelve a encenderse y nadie queda a salvo del torbellino emocional que se desata. Enfrentamientos, sentimientos encontrados y más se vienen en los próximos episodios de tu serie de las siestas.

Todo comienza cuando Mualla, la madre conservadora de Behram, decide intervenir en el conflicto entre Güzide y Oylum. Convencida de que la familia de la joven actuó de forma inaceptable y empeñada en “poner orden”, organiza una cena con la excusa de lograr una reconciliación. Sin embargo, lejos de unir, su maniobra termina disparando una crisis aún mayor.

Güzide descubre que Mualla la engañó y que nada de lo que organizó tenía buenas intenciones. Ese gesto rompe por completo cualquier puente posible entre ambas familias. A partir de allí, la relación entre Oylum y Mualla se vuelve irreparable, dejando a la joven en un dilema emocional que no sabe cómo enfrentar.

Mientras tanto, otra preocupación cae de golpe sobre la familia: se enteran de que el hermano de Güzide está internado en terapia intensiva, una noticia que sacude a todos y agrega más angustia a los conflictos que ya cargaban.

En paralelo, Ozan, decidido a proteger a Zeliş del peligro que representa Oltan, opta por ocultarle la verdad a su madre. Su intento por mantenerse firme lo lleva a meterse cada vez más en una red de secretos que él mismo no sabe cómo manejar. Lo que empieza siendo un silencio por protección, termina arrastrándolo hacia ocultamientos aún más complejos.

Por su parte, Tarık intenta recomponer el vínculo familiar, afectado por lo que pasa con Öykü, pero sin imaginar que sus acciones despertarán la ira contenida de Yeşim, que no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados.

Y mientras Tolga se convence de que su vida por fin encontró estabilidad, Selin empieza a ver con claridad que esa felicidad es apenas una ilusión que no podrá sostenerse mucho tiempo más.

Así avanza La Traición, cada vez más intensa, más emocional y con más secretos a punto de estallar. No te pierdas los próximos capítulos, todas las tardes a las 14:30 por El 9 Televida.