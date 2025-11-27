La sorpresa de Zeliş en La Traición

Una acción de Zeliş destapa una nueva verdad en La Traición. Qué sucederá en la novela de la siesta de El 9 Televida. Acá te contamos.

Todo lo que se vivió esta semana en La Traición en torno a Oylum, su casamiento y la verdadera razón que la llevó a elegir a Behram por sobre su familia, suma una nueva verdad. En el episodio que se verá este viernes en El 9 Televida, de la mano de Zeliş, otro secreto sale a la luz.

Oylum conocerá el verdadero rosto de Mualla. Mientras que el apoyo de Behram calma a Oylum, el lado oscuro de Mualla amenaza con poner a Güzide en una situación difícil.

La confesión de Sezai inquieta a Güzide. Porque deja otra verdad a punto de asomar en un mar de dudas y miedos que rodea a la abogada, sobre todo por sus hijos y lo que Tarık sea capaz de hacer.

Mientras el amigo de Ozan escucha las conversaciones de Oltan y Zeliş y descubre que la chica fue de hecho una de las que ayudó al contrabando de joyas. Al enfrentarla y contarle cómo se dio la situación, vuelven a ponerse de acuerdo para tratar de sabotear a Oltan. Zeliş, sorprendida fisgoneando en la computadora de Oltan, logra salvar el día. Sin embargo, no sabe que el alivio que siente es temporal. Ozan debe correr un gran riesgo para salvar a Zeliş.

Mientras Tarık lucha por reencontrarse con Güzide, se ve afectado por el chantaje de una llamada anónima. Mientras Tarık lucha por regresar con su familia, Yeşim lucha por reunirse con su hija. Junto con İlknur, le tienden una trampa.

Así comienza a desarrollarse el contenido de lo que en Turquía se correspondió a la segunda temporada de Aldatmak. Vos disfrutala, todas las tardes en El 9 Televida.