La Sole sacó las garras en La Voz Argentina y se cruzó fuerte con Luck Ra: “Mocoso cursiento”

La santafesina decidida a defender su interés por una participante sacó a relucir sus mejores armas en un tenso cruce verbal con Luck Ra. Mirá lo que pasó en La Voz Argentina.

Así como La Voz Argentina llena de música la casa de los televidentes de Canal 9 Televida, también saca a la luz todas las habilidades de los jurados que intentan convencer a los participantes de que los elijan para sumarse a sus equipos. Durante este martes se vivió un momento de tensión cuando dos de los coaches, Soledad Pastorutti y Luck Ra, protagonizaron un fuerte cruce verbal en el intento de quedarse con la cantante cordobesa Aylén Ñañez.

Con un tema de Cazzu, Con Otra, la cordobesa Aylén Ñañez hizo girar las sillas de la Sole y Luck Ra. Y allí comenzó todo. Es que ambos querían que la chica los eligiera para sumarse a sus respectivos teams. Este detalle marcó el comienzo de una competencia verbal que sorprendió a todos los presentes.

La santafesina fue la que inició con la puja para que Aylén vaya a su equipo y agregó un picante palito para su compañero de jurados: “Me encantaría que vengas a mi equipo, que no vayas a lo obvio”.

La intervención de La Sole no pasó desapercibida ante su colega, quien de inmediato cuestionó su comentario con una respuesta directa: “¿Y esa nota al pie?“, dijo Luck Ra, abriendo paso a un intercambio cada vez más filoso entre ambos. Soledad explicó su razonamiento, afirmando: ”Es que está lleno de gente que canta cuarteto y cumbia, o sea, en mi equipo sería como un diamante“. El cantante de Perdida no tardó en replicar: “Pero acá también. Yo no comparo a nadie”. Soledad insistió: “Eso es cierto, pero el ritmo y género te hace un diferencial”.

En esta instancia, quedó a la vista cómo la composición del equipo y la diversidad de géneros musicales representan no solo un interés artístico, sino también una marca distintiva en la personalidad competitiva de cada coach.

La conversación escaló cuando Luck Ra, notablemente fastidiado por las interrupciones de su colega, solicitó: “¿Me podés dejar de interrumpir, Sole?“. Ante el silencio incómodo que se generó, Soledad sorprendió con una frase de tinte familiar y coloquial, replicando: ”¿Cómo me decía mi abuela? Mocoso cursiento“.

En paralelo, la concursante, lejos de mantenerse ajena, defendió al coach cordobés en medio de la controversia: “No lo dejan hablar”, señaló al observar las interrupciones a Luck Ra. La cantante de Que nadie sepa mi sufrir, interpretando el reclamo con humor y cediendo con ironía, acotó: “Bueno, lo dejo hablar a mi amigo”. Sin embargo, el cantante de La Morocha reaccionó con desdén: “No, ya no tengo ganas”, aunque luego reafirmó su interés en Aylén: “Me muero de ganas de que estés en este equipo”.

Tras el intenso cruce, llegó el momento definitorio para Aylén Ñañez. Ante la expectativa del jurado y del público, la participante tomó el micrófono para anunciar su elección. Primero les agradeció a ambos para luego decir que, “Soy de Córdoba capital, así que vamos con Luck Ra”.

¿Qué nueva sorpresa habrá este miércoles en El 9 Televida? Descrubirlo mirando las audiciones de este miércoles de La Voz Argentina.