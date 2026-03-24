La Selección de Scaloni vuelve a casa en una noche de fútbol por El 9 Televida

El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, la Selección Argentina se medirá a Mauritania desde las 20.00 horas y vos lo podrás vivir en El 9 Televida.

La Bombonera se prepara para recibir a los campeones del mundo en un amistoso internacional que paralizará al país y a Mendoza el próximo viernes 27 de marzo. Bajo el sello del “canal del mundial”, la Selección Argentina se medirá ante Mauritania a partir de las 20 horas, en un encuentro que no solo servirá como preparación para los próximos desafíos oficiales, sino que también rescatará un curioso antecedente histórico que une al director técnico nacional con el exótico rival africano.

La AFA confirmó que el cronograma de la Selección Argentina arrancó formalmente este martes en el predio Lionel Andrés Messi, donde el plantel realizó los primeros entrenamientos de la semana. Asimismo, se estableció que el jueves el entrenador brindará la habitual conferencia de prensa previa al cotejo.

Lo más llamativo de este cruce fue el vínculo pasado entre Lionel Scaloni y Mauritania. El DT se enfrentó a este seleccionado en el año 2018, cuando todavía dirigía al conjunto sub-20 en el torneo de L’Alcúdia. En aquella oportunidad, el equipo juvenil se impuso por 2-0 con una formación que incluyó nombres como Leonardo Balerdi, Facundo Colidio y Adolfo Gaich, ratificando un triunfo que fue clave para la posterior obtención de ese título.

Debido a la transmisión del partido, la grilla de El 9 Televida sufrirá modificaciones para que los mendocinos no se pierdan ningún detalle.

El encuentro ante Mauritania ocupará el horario central a las 20.00 horas, postergando el inicio del Noticiero 9, Edición Central, a las 22.00 horas. Por su parte, la novela turca Bahar se reprogramó para las 22.45 horas, mientras que el cierre de la jornada quedó para Espiando la casa a las 23.45 horas.

Esta disposición permitirá que el público disfrute de la Scaloneta en vivo, manteniendo la programación habitual de ficción y noticias en el cierre de la noche. La expectativa por ver nuevamente a los referentes nacionales en el mítico estadio de La Bombonera generó un clima de fiesta que se sintió en cada rincón de la provincia.

Este viernes desde las 20 horas, El 9 Televida vuelve a recibir a la Scaloneta de cara al Mundial 2026.