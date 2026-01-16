La revelación que Esther Goris hizo en MasterChef Celebrity sobre Robert De Niro: “¿Quién se cree que es?”

La actriz contó en el reality de cocina de El 9 Televida cómo fue su encuentro con la estrella de Hollywood en una fiesta y cómo intentó seducirla.

MasterChef Celebrity no para de generar contenido. Más allá de repechaje, que por estos días, se ve en el reality de cocina de las noches de El 9 Televida, el testimonio de Esther Goris sobre cómo Robert De Niro la intentó seducir en una fiesta dejó a Wanda con la boca abierta y mil preguntas. Mirá.

La que arremetió con todo, porque algo sospechaba, fue Wanda, y con la naturalidad que la caracteriza, Esther Goris no tardó en viajar en el tiempo y narrar cómo, a sus 23 años, fue invitada a una fiesta “muy especial”. Según su relato, la consigna era clara: había que llegar temprano. Sin embargo, llegó un poco tarde, y el clima del evento ya era el de una ronda de gente donde todo podía pasar.

La anécdota tomó forma mientras Goris describía el instante en que, al final de la fila, se encontró frente a frente con una figura inesperada: Robert De Niro. “Me muero, me muero”, reaccionó Evelyn Botto desde su estación de cocina y reflejó el asombro general en el estudio. La actriz advirtió que el actor de El Padrino andaba por los “cuarenta y pico”, aunque matizó no haberse sentido intimidada por el contexto.

Entre copas de champán y frases intercambiadas en un idioma indefinido —“Hablamos toda la noche, no sé en qué idioma, porque yo no hablaba inglés”—, el encuentro se volvió cada vez más surrealista. El detalle provocó risas y comentarios de sus compañeras, como cuando Botto preguntó si estaban “desnudos”, a lo que Goris respondió, fiel a su estilo: “No, vestidos”, y lo repitió con énfasis.

El relato avanzó mientras la actriz, que entre tantos papeles destacados personificó a Eva Perón, aportó un matiz burbujeante que hizo que la conversación se tornara más animada y espontánea. “Cuanto más champán iba tomando yo, más entusiasmada estaba y más le hablaba. Insisto, no sé en qué idioma”, comentó, logrando que el clima de complicidad en el estudio creciera.

La historia dio un giro cuando Lito Cruz, a quien Goris definió como “un gran maestro”, apareció en escena para transmitirle un mensaje inesperado: “Bob quiere tomar un café con vos”, le comentó el recordado actor, quien había forjado una amistad con la estrella de Hollywood. El desconcierto y la sorpresa dominaron el momento. “Y yo cuando veo eso, digo, pero, ¿este Bob qué se cree?”, relató, mientras reconstruía la escena en la que, lejos de aceptar la invitación, respondió con firmeza y un dejo de orgullo: “Decile que por lo menos se moleste él en subir. Y me doy vuelta otra vez, que acá está lo grave, y lejos de esperarlo desnuda le digo: ‘mejor decile que ni se moleste’”.

La participante reiteró que fue Lito Cruz el mensajero y abrió la puerta a la duda de que haya sido efectivamente un pedido de Bob. El remate de la anécdota llegó cuando Wanda Nara, con su estilo directo, preguntó: “¿Te lo comiste o no te lo comiste a De Niro?”. Goris, fiel a la verdad, cerró el relato con una frase que desató risas y alivió la tensión: “¡Qué me lo voy a comer si no tomé ni el café!”