La Reini puso en aprietos a Rusherking en MasterChef Celebrity con un comentario sin filtro

Entre risas, ironías y complicidad con Wanda Nara, la influencer marcó el ingreso de Rusherking al certamen que se emite todas las noches por El 9 Televida.

Sofía “La Reini” Gonet fue protagonista de uno de los momentos más comentados de la última gala de MasterChef Celebrity al exponer, con humor y picardía, al cantante recién incorporado a la competencia. Mirá lo que dijo y la reacción de sus compañeros en la gala de este miércoles en El 9 Televida.

Todo comenzó cuando Wanda Nara, siempre atenta a generar climas televisivos, le preguntó a La Reini qué pensaba del cantante, uno de los debutantes más esperados. Sin vueltas, la influencer respondió con elogios: destacó su talento y su atractivo físico. Sin embargo, segundos después, fue por más y lanzó un comentario que desató carcajadas entre los jurados y sus compañeros.

“No sé si está de novio, pero tengo varias amigas que pasaron por ahí”, dijo con una sonrisa cómplice, dejando a Rusherking visiblemente sorprendido. El estudio reaccionó de inmediato: risas, gestos de asombro y comentarios cruzados marcaron el clima distendido de la gala. Lejos de retroceder, La Reini remató la situación con una frase que terminó de sellar el momento: “Muy buena la fama que tiene”.

Wanda aprovechó la escena para darle un marco al cruce y bautizar simbólicamente al cantante dentro del certamen. “Esta es una manera de darte la bienvenida a la competencia”, lanzó la conductora, mientras Rusherking respondía con ironía y buen humor, asegurando que se sentía “muy cómodo” con la recepción.

Más allá del blooper televisivo, el episodio dejó en claro dos cosas: el tono descontracturado que domina esta edición del reality y la personalidad de Rusherking, que parece dispuesto a bancarse las chicanas y a dar pelea en la cocina más famosa del país. Una combinación que promete seguir dando que hablar en MasterChef Celebrity, noche tras noche, por El 9 Televida.