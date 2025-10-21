La receta para pasar de la cumbia al punk está en MasterChef Celebrity

La salida del líder de Damas Gratis trajo un nuevo integrante, también del palo de la música, a MasterChef Celebrity. Mirá quién se sumó al reality de cocina de El 9 Televida.

En medio de la gala de eliminación del domingo que se emitió en El 9 Televida, Pablo Lescano dio a conocer que no podía continuar en MasterChef Celebrity. Así, en la emisión de este lunes llegó su reemplazo. Una nueva figura del palo de la música, pero de otro género, arremetió con su punk power. Mirá cómo fue el comienzo de Walas, el líder de Massacre.

“Vamos a darle la bienvenida a un nuevo competidor.Él también es músico. Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock. Les pido un gran aplauso para Walas”, dijo Wanda Nara este lunes para darle la bienvenida a Walas. Así Guillermo Cidade, más conocido como Walas, se convirtió en el nuevo participante de MasterChef Celebrity. Se sumó al reality de cocina este mismo lunes, inmediatamente después de la salida del líder de Damas Gratis.

El artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina con una frase que marcó su debut: “Se fue la cumbia y entra el rock. Yo soy del rock alternativo, del pop y vengo a darles contracultura”. “Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Le tengo un gran respeto. Pero ahora les voy a dar rock, que también es parte de nuestra cultura”, agregó, en tono amistoso, dejando en claro que su presencia traería un aire distinto al estudio.