La quiso hacer pisar el palito pero le sale mal: Ender tiene un mal rato en Pasión Prohibida

Ender quedó con recelo hacia Yildiz por el hecho de que se casó con Doğan, quien era el objetivo de la mujer en primer lugar. Así, intentado vengarse de ella planea algo, que termina beneficiando a la nueva esposa del empresario. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida.

Las cosas en Pasión Prohibida vienen un tanto convulsionadas. Al plantón de Çağatay se suma el hecho de que Yildiz se casa, de la nada, con Doğan encendiendo los demonios no sólo de su ex-esposo, sino también de Ender. Es que la mujer estaba detrás del empresario y su fortuna y ahora que ve frustrada esa posibilidad no se quedará de brazos cruzados. Mirá lo que pasará en la novela que le aporta humor a tus siestas en El 9 Televida.

Lo que Ender quiere, a toda costa, es perjudicar la imagen de Yildiz, sobre todo frente a Doğan. Y para ello arma un plan.

Yildiz, cree en las falsas palabras de Ender sobre el haberla perdonado por casarse con Doğan sin consultarle primero, primera red flag a la que la mujer debería haber reaccionado, pero bueno… ponele que le creyó a Ender.

Las mujeres se fueron de compras juntas para elegir un buen look para la fiesta del consulado de Angola, a la que Yildiz debe acompañar a su flamante esposo, lo que ella desconoce es que todo es una trampa.

Ender convence a Yildiz de que lleve un vestido étnico para honrar dicho país del continente africano en la celebración. Sin embargo, al llegar al evento, Yildiz se da cuenta de que es la única vestida con traje típico del país, quedando en un primer momento en ridículo frente a todos. Así, Ender intenta burlarse de ella, haciéndole saber que está muy enfadada y no piensa perdonarla.

Sin embargo, el cónsul de Angola alaba a Yildiz por su gesto, agradeciendo su respeto hacia su país. Además, tras un emotivo discurso del cónsul, Yildiz es invitada a subir al escenario y recibe elogios de todos los presentes. Esta vez, todo le ha salido mal a Ender.

Pero esto recién comienza… ¿querés saber qué más sucederá en Pasión Prohibida? No te pierda nigún episodio de los que vienen en la pantalla de El 9 Televida.