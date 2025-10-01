La protagonista de Amor a Cualquier Precio, Afra Saraçoğlu, invitada de lujo a la semana de la moda en París

Afra Saraçoğlu asistirá a la Semana de la Moda de París el próximo 4 de octubre como invitada especial de Balenciaga. Así la actriz del suceso de las noches de El 9 Televida, Yalı Çapkını, se consagra como una figura a nivel internacional.

No es la primera vez que la reconocida marca de origen español invita a Afra Saraçoğlu, la protagonista del suceso turco de las noches de El 9 Televida, Amor a Cualquier Precio, a un evento en París. Pero sí es la primera vez que es la única artista turca que una marca lleva como figura central para la Semana de la Moda que se celebra en la ciudad luz. La cita es el próximo 04 de octubre.

Según contó la periodista Birsen Altuntas desde Estambul, “Afra Saraçoğlu , que sigue de cerca la moda mundial , será la única invitada turca al desfile de Balenciaga, que contará con un número limitado de invitados distinguidos”.

No es la primera vez que la actriz asiste a este evento. En marzo de este año visitó la Maison Balenciaga.

La actriz de 27 años y cuyos ojos verdes enamoran a todos cada noche en la pantalla de Canal 9 Televida, fue la única invitada turca en este importante desfile de Balenciaga, en el marco de la Semana de la Moda que vive la capital francesa. Esta invitación revela una vez más el éxito de la joven tanto en su carrera como actriz como en su influencia en el mundo de la moda.

La exposición que ambos artistas han alcanzado gracias a su participación en el suceso turco de la televisión que ha alcanzado dimensiones globales, como es Yalı Çapkını. Tanto AfraSaraçoğlu como su pareja en la ficción y en la vida real, Mert Ramazan Demir, se han convertido en dos referentes de la moda de importantes marcas a nivel global. Así el joven que hace de Ferit Korhan, participó la semana pasada de la Semana de la Moda de Londres como invitado especial de Burberry.

