La profunda y romántica declaración de Virginia Da Cunha de Bandana a su novio mendocino por su cumpleaños

A corazón abierto y sin filtros. Virginia Da Cunha, una de las históricas integrantes de Bandana, sorprendió a sus seguidores en Instagram con un emotivo y profundo mensaje para celebrar el cumpleaños número 26 de su novio, el DJ mendocino Samir Jaliff.

El romance entre Virginia Da Cunha y el músico y DJ mendocino Samir Jaliff volvió a acaparar todas las miradas en las redes sociales. En el marco del cumpleaños número 26 de su pareja, la artista decidió dejar de lado las convenciones y compartió una declaración de amor tan sincera como detallada, reflejando la convivencia y la sólida complicidad que construyeron en los últimos meses.

Un amor a prueba de prejuicios y con historia propia

Lejos de esquivar el tema de la diferencia de dos décadas entre ambos, la cantante de 46 años blanqueó los inicios del vínculo y cómo lograron trascender las opiniones ajenas: “Cuando nos encontramos, los dos veníamos golpeados y, aunque la mente opinaba lo contrario, la vida nos demostró que estábamos listos para agarrarnos la mano y salir a abrir caminos nuevos”, expresó Da Cunha al inicio de su publicación, acompañada por un carrusel de fotos y videos de viajes, proyectos y escenas cotidianas.

Con su característico estilo reflexivo y espiritual, la artista definió a su novio con tiernas y picantes palabras: “Sos la persona más tierna, picante, desafiante, divertida, empática, valiente y compañera que conozco. La única que logró que una geminiana pueda estar completamente presente y deje de mirar el reloj”. Además, recordó con humor y admiración cómo era su pareja al principio: “Eras un pibito insolente a la deriva cuando te conocí, pero con los valores muy claros y una sed de transformarte y florecer que no pude evitar admirarte y enamorarme”.

La inteligencia emocional de las nuevas generaciones

Cabe recordar que la relación ya había dado que hablar en septiembre pasado, cuando la ex Bandana visitó el ciclo Agarrate Catalina (La Once Diez) y reflexionó sin tabúes sobre la diferencia etaria. En aquella oportunidad, Da Cunha apuntó contra los prejuicios sociales y destacó el valor de conectar con jóvenes: “Te encontrás con que las nuevas generaciones tienen una inteligencia emocional y una capacidad de hablar de los sentimientos y de comunicarse que los hombres más grandes no tienen”, sostuvo, derribando mitos sobre la contención y demostrando que el amor, cuando es genuino, rompe todos los moldes.

Para cerrar su romántico saludo de cumpleaños en redes, la artista remató con pura complicidad: “Gracias por la valentía y el amor de querer seguir creciendo juntos. Rebalso de amor por vos. ¡Feliz cumple, escorpianito!… Bueno, chau, te amo”.