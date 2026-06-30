La profecía del Diego: el video viral de Maradona que anticipó el “fútbol comercial” del Mundial 2026

En un archivo de 2018 que estalló en las redes, el astro argentino destrozaba la organización tripartita de Norteamérica. Criticaba la falta de pasión, el negocio publicitario y lanzaba una llamativa frase sobre la Selección de México que hoy cobra sentido.

En pleno desarrollo del Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, las redes sociales se encargaron de traer al presente el pensamiento vivo de Diego Armando Maradona. En las últimas horas, se volvió viral una entrevista del año 2018 donde el eterno capitán de la Selección Argentina lanzaba una durísima y lúcida crítica sobre el formato de este torneo. Sus palabras, con una precisión quirúrgica, terminaron convirtiéndose en una realidad absoluta que hoy genera polémica en las transmisiones que en Mendoza se siguen de cerca a través de El 9 Televida.

En aquel mano a mano televisivo con el periodista Víctor Hugo Morales, al ser consultado sobre la elección de la sede tripartita para la actual cita mundialista, Maradona fue tajante y no se guardó nada: “No me gusta, absolutamente. No hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores… Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos para meternos publicidad. 100 minutos teníamos que jugar”, disparó el “Diez” con su clásica rebeldía.

El escándalo de las “pausas comerciales” al estilo NFL

La predicción de Diego sobre el intento de norteamericanizar el juego comenzó a resonar con fuerza en la realidad deportiva de hoy. En este Mundial, la FIFA estrenó de manera oficial el llamado “cooling break” o pausa de hidratación obligatoria. Si bien la medida fue presentada con una justificación médica para “proteger” a los futbolistas de las intensas olas de calor del verano, su ejecución despertó feroces críticas por su evidente trasfondo comercial.

La dinámica, que se repite en cada partido, detiene el juego de manera abrupta: la primera interrupción llega entre los 22 y 24 minutos del primer tiempo, y la segunda se produce exactamente a los 22 minutos del complemento (minuto 67 de partido). Lo que indigna a los fanáticos ocurre en las pantallas de todo el mundo: al momento de la pausa, la transmisión oficial del estadio desaparece por completo para dar paso a una tanda publicitaria a pantalla dividida o completa durante 90 segundos netos. Las acusaciones en las redes sociales no tardaron en llegar, señalando que la FIFA rompió el ritmo natural del deporte para acercarlo a modelos de entretenimiento como la NFL o la NBA.

La mirada sobre México y una previa caliente ante Ecuador

En aquel archivo de 2018, Diego Armando Maradona también le había dedicado un párrafo especial al seleccionado azteca, dejando una frase que hoy, con el diario del lunes, tomó un color muy particular: “Acá sale ganando México. Cuando México no lo merece, porque en realidad México gana los partidos… llegan los mexicanos a Brasil o a Alemania, como me tocó a mí, y bumba, fuera”, analizaba.

Históricamente golpeado en las citas máximas, el seleccionado mexicano aprovechó al máximo los beneficios de la localía y el diseño del torneo en esta edición: jugó todos sus partidos de la fase de grupos en su territorio y logró clasificar a la siguiente ronda haciendo historia con puntaje ideal.

Este martes, a partir de las 22:00, el “Tri” buscará revalidar esa racha en un choque electrizante por los 16avos de final ante Ecuador. La previa del encuentro ya se vive con un clima de absoluta hostilidad en las calles: anoche, cientos de hinchas locales se concentraron a las afueras del hotel de la delegación ecuatoriana para realizar un ruidoso “banderazo” con fuegos artificiales, con la clara intención de irrumpir en el descanso y el sueño de los futbolistas rivales.