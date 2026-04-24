La prensa británica califica de “amenaza” la postura de Trump sobre las Malvinas

Tras la filtración de documentos internos del Pentágono, los principales medios británicos han reaccionado con dureza ante la posibilidad de que Donald Trump revise el apoyo de Estados Unidos a la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

La histórica alianza entre Londres y Washington atraviesa sus horas más inciertas. Tras la filtración de documentos internos del Pentágono, los principales medios británicos han reaccionado con dureza ante la posibilidad de que Donald Trump revise el apoyo de Estados Unidos a la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

La movida del mandatario estadounidense se interpreta como una “represalia diplomática” contra el gobierno de Keir Starmer, luego de que el Reino Unido negara el uso de sus bases militares para operaciones en el reciente conflicto con Irán.

Los titulares del escándalo: “The Falklands Threat”

Los portales más influyentes del Reino Unido no ahorraron calificativos para describir la situación:

The Sun: Bajo el título “La amenaza de las islas” , el tabloide destaca que Trump busca castigar la “cobardía” de Starmer retirando el respaldo histórico en el Atlántico Sur.

The Telegraph: Informs que Washington evalúa “penalizar” a los socios de la OTAN que no se alinearon con la ofensiva en Oriente Medio, poniendo el reclamo argentino nuevamente sobre la mesa de negociaciones internacionales.

The Guardian: Analiza el conflicto en un contexto de desconfianza mutua y recuerda que esta decisión reavivaría una disputa que tuvo su punto más sangriento en la guerra de 1982.

Daily Mail: Advierte que el Pentágono está reconsiderando su apoyo a lo que denomina “posesiones imperiales europeas”, un término que ha herido la sensibilidad diplomática británica.

El factor Milei y la desconfianza de los Lores

La prensa británica no pasa por alto la cercanía entre Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei. Este vínculo añade una capa de preocupación en Londres, donde temen que la sintonía personal entre ambos líderes facilite un giro en la política exterior de la Casa Blanca a favor del reclamo argentino.

Las críticas internas en el Reino Unido no tardaron en llegar. El almirante Lord West, héroe de la guerra de Malvinas, fue tajante en sus declaraciones a la prensa: “Trump no comprende la importancia de las alianzas ni el rol de la OTAN”.

¿Qué dice el Departamento de Estado?

Aunque hasta el momento la web oficial del Departamento de Estado mantiene que las islas están bajo administración británica pero son reclamadas por Argentina, la filtración del correo interno sugiere que el respaldo diplomático es, hoy más que nunca, moneda de cambio.

La incertidumbre crece mientras el gobierno británico intenta desmentir los informes, pero el impacto en la opinión pública ya es un hecho: las Malvinas han vuelto a entrar en el complejo tablero de la geopolítica mundial como una herramienta de presión de los Estados Unidos.