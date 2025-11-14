La Peña de Morfi te espera este domingo con Massacre, Los Campedrinos, GYT y mucho más

Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa ofrecerá una jornada repleta de música en vivo, sorpresas y platos ricos y figuras destacadas de todos los ámbitos de interés general.

Este domingo, “La Peña de Morfi”, el programa más exitoso en la franja vespertina de El 9 Televida, prepara una edición con grandes invitados. Además de la gastronomía y el humor, ya una tradición en el ciclo, Lizy Tagliani –y Diego Leuco recibirán a estrellas de la TV y la música para una jornada intensa. La combinación promete un show diverso y lleno de sorpresas.

El ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.

El humor, un sello distintivo del programa, estará presente con la participación de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, quienes garantizan carcajadas y diversión para toda la familia.

En la Pulpería, uno de los rincones más queridos de La Peña, habrá dos charlas destacadas. Por un lado, Peter Lanzani compartirá una entrevista íntima que reencontrará al público con uno de los actores más versátiles del momento. Por el otro, Cristina Pérez llegará para presentar Camino a casa, su nuevo programa, en una conversación que anticipa emoción y mirada personal.

En paralelo, la sección gastronómica volverá a ser protagonista: Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas y creativas, mientras que Ariel Rodríguez traerá las noticias del mundo del deporte, manteniendo informados a los espectadores de todo lo relevante que ocurre tanto en el país como a nivel internacional.

Massacre, que desembarca por primera vez en el escenario de La Peña con un show en vivo prometido a puro rock, una apuesta diferente dentro de la grilla habitual del ciclo. En esta ocasión, una de las grandes novedades será la llegada deque desembarca por primera vez en el escenario de La Peña con un show en vivo prometido a puro rock, una apuesta diferente dentro de la grilla habitual del ciclo.