La Peña de Morfi se viste de fiesta: Los Palmeras, Coti y Midachi celebran el 25 de Mayo en una víspera patria imperdible

La pantalla de El 9 Televida se prepara para vivir un domingo completamente excepcional. En el marco de las celebraciones por su décima temporada al aire,

La pantalla de El 9 Televida se prepara para vivir un domingo completamente excepcional. En el marco de las celebraciones por su décima temporada al aire, La Peña de Morfi presentará este domingo 24 de mayo a las 13.30 una emisión especial cargada de tradición, música popular y grandes figuras. En la mismísima víspera del Día de la Patria, el programa conducido por Diego Leuco y Carina Zampini se vestirá de gala para rendir homenaje a las raíces argentinas.

La propuesta para arrancar el fin de semana largo combinará un despliegue musical de primer nivel con el humor de siempre y, por supuesto, las mejores opciones de la gastronomía autóctona para disfrutar en familia.

Cumbia, folklore, hits y una mesa de invitados de lujo

El escenario principal del programa tendrá una cartelera que promete hacer bailar y emocionar a todos los televidentes. La icónica banda santafesina Los Palmeras traerá toda su cumbia para encender el clima festivo, mientras que el litoral dirá presente con un emotivo “folklorazo” a cargo de Los Alonsitos. Además, el reconocido cantautor Coti Sorokin se subirá al escenario para repasar en un formato único todos los éxitos que marcaron su carrera.

La famosa mesa de almuerzo de La Peña tampoco se quedará atrás en materia de entretenimiento. Los conductores recibirán a la multifacética Marixa Balli y al legendario trío humorístico Midachi, quienes compartirán anécdotas, risas y detalles de sus trayectorias en una charla imperdible durante la previa del feriado nacional.

Gastronomía patria y el humor de siempre

Como no puede ser de otra manera en una víspera del 25 de mayo, la cocina será un pilar fundamental de la jornada. Los chefs Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro estarán al mando de las hornallas para presentar recetas bien criollas e ideales para la fecha patria.

El humor y la alegría dominical llegarán de la mano del equipo integrado por Pichu Straneo, Pachu Pena y Nazareno Mottola. En tanto, la cuota de actualidad deportiva y anécdotas del fútbol estará a cargo del segmento Lo del Turco, liderado por el exfutbolista Claudio “Turco” Husaín. Todo está listo para que el clásico ciclo de Telefe y Corner Contenidos vuelva a transformarse en el gran punto de encuentro de los argentinos.