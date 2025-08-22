La Peña de Morfi se fusiona con La Voz Argentina y así se preparan para este domingo

Este domingo La Peña de Morfi recibe a gran parte del jurado de La Voz Argentina. Así prometen llenar de música tu domingo en El 9 Televida, mirá.

Este próximo domingo 24 de agosto La Peña de Morfi tendrá como invitados a parte del jurado de La Voz Argentina. Así los dos programas de música de El 9 Televida se fusionan para ponerte a bailar y llenarte de alegría el mediodía y la tarde del último día del fin de semana.

Este domingo al mediodía, La Peña y La Voz Argentina tendrán un encuentro muy especial ya que la casa de la música recibe a grandes artistas. Los coaches del programa líder del prime time y referentes de la música nacional, juntos para una fiesta que hará vibrar la pantalla.

Para comenzar la jornada, Luck Ra se subirá al escenario para hacer vibrar a todos con el ritmo del cuarteto. Además, celebramos el día mundial del folklore con el legendario Chaqueño Palavecino, un referente indiscutible que traerá toda su pasión y tradición musical. Y un cierre imperdible con los inigualables Miranda!, que con su energía y alegría pop, prometen un show para bailar con sus grandes éxitos.

Además, como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y Barby Franco en la Pulpería.