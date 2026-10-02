La Peña de Morfi prepara un domingo a pura música y figuras: quiénes son los invitados confirmados para empezar el mes

La Peña de Morfi prepara un domingo a pura música y figuras: quiénes son los invitados confirmados para empezar el mes

La Peña de Morfi

La Peña de Morfi se consolida una vez más como la cita obligada del fin de semana en la televisión argentina. Con la calidez habitual de Diego Leuco y Carina Zampini en la conducción, el ciclo desplegará un abanico de géneros musicales y momentos de entretenimiento pensados para acompañar el domingo de las familias de todo el país.

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Macarena Gonzalez

Este domingo 4 de octubre, la casa de la música y la buena comida se prepara para una jornada inolvidable. Desde las 16 horas, La Peña de Morfi desplegará por la pantalla de El 9 Televida una variada oferta artística bajo la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini. El clásico dominical combinará grandes shows musicales en vivo, visitas de reconocidas personalidades del espectáculo y las habituales propuestas culinarias y humorísticas para disfrutar en familia.

La emisión de este domingo 4 de octubre contará con una grilla de invitados de lujo que abarcará desde el cuarteto y la música popular hasta el pop contemporáneo y el folclore de raíz.

Los shows en vivo y las visitas estelares en el estudio

El escenario de La Peña recibirá la energía de Miguel “Conejito” Alejandro, una verdadera leyenda del ritmo tropical que pondrá a bailar a todos los presentes con sus clásicos inoxidables. A su vez, la cantautora Zoe Gotusso estará presente para aportar su sensibilidad melódica y repasar sus mayores éxitos pop.

La cuota folclórica estará a cargo de la potente e imponente voz de Juan Fuentes, mientras que el living del programa tendrá momentos imperdibles de charla y diversión con la presencia de dos invitados muy especiales: la actriz y conductora Cathy Fulop y el influencer y comediante Grego Rossello.

Cocina, humor y la cobertura deportiva habitual

Como en cada entrega, las hornallas estarán encendidas con las mejores recetas y secretos gastronómicos a cargo de Santiago Giorgini y Felicitas.

No te pierdas el clásico de los domingos en familia por El 9 Televida.

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