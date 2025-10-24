La Peña de Morfi, polémica de por medio, anunció quiénes estarán este domingo

El clásico de los domingos enfrenta rumores sobre cambios en su conducción, mientras prepara una nueva emisión llena de música, humor y emoción.

El clásico de los domingos enfrenta rumores sobre cambios en su conducción, mientras prepara una nueva emisión llena de música, humor y emoción. Este domingo, desde el mediodía La Peña de Morfi vuelve a la pantalla de El 9 Televida con invitados de lujo y todo el calor de su público.

El futuro de La Peña de Morfi parece estar en riesgo tal como lo conocemos. A pocos meses de que finalice el 2025, comenzaron a circular versiones que indican que Diego Leuco y Lizy Tagliani podrían dejar la conducción del emblemático ciclo. Desde su llegada, la dupla logró mantener viva la esencia del programa creado por Gerardo Rozín, aunque no faltaron rumores sobre supuestas tensiones detrás de cámara.

En medio de las especulaciones, fue Ángel de Brito quien aportó información clave al revelar en su ciclo de streaming Bondi que el canal prepara una fuerte renovación en la grilla de los fines de semana. Aun así, la producción sigue adelante con nuevos contenidos y una edición imperdible para este domingo 26 de octubre, que promete alegría, música y emociones en vivo.

Entre los artistas invitados estará Diego Torres, quien repasará los grandes momentos de su carrera y presentará nuevas canciones, siempre con su sello positivo y contagioso. También dirá presente Ulises Bueno, el referente del cuarteto cordobés, que hará vibrar al público con sus clásicos y hablará sobre su presente personal y profesional.

El toque de humor llegará con Miguel Ángel Rodríguez, quien compartirá divertidas anécdotas de su paso por MasterChef Celebrity, junto a Sofi Gonet, actriz y participante del reality, que contará cómo vive su experiencia en la competencia culinaria. La jornada se completa con la presencia del reconocido chef Fer Trocca, que aportará su impronta gastronómica y su pasión por los sabores.

No te la pierdas este 26 de octubre desde las 11:30 por El 9 Televida, donde la tradición y el talento se encuentran para celebrar la música, la comida y la vida.