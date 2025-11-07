La Peña de Morfi: estos son los invitados de este domingo 09 de noviembre

Lizy Tagliani y Diego Leuco se preparan para un nuevo programa de La Peña de Morfi en El 9 Televida. Acá los detalles.

El próximo domingo 9 de noviembre, al mediodía, La Peña de Morfi vuelve a ser el plan perfecto para la sobremesa en El 9 Televida. Lizy Tagliani y Diego Leuco nos invitan a compartir otra tarde de buena música, buena comida y alegría, reafirmando por qué este ciclo es el favorito de los domingos.

La risa es el ingrediente secreto de La Peña, y esta vez no será la excepción: Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz prometen el mejor humor para toda la familia. En un encuentro lleno de calidez, Barby Franco volverá a encabezar la Pulpería, tal como hace cada domingo. Y por supuesto, el aroma de la cocina inundará la pantalla: Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro nos abrirán su recetario para compartir sus platos más tentadores. Además, Ariel Rodríguez nos pondrá al día con todas las novedades del deporte que están marcando la agenda mundial y local.

El programa que creó Rozín se vestirá de gala para recibir a grandes figuras de la música: la aclamada Zoe Gotusso, así como el dúo legendario compuesto por Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, quienes prometen llenar el estudio con su talento.