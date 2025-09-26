La Peña de Morfi: Con una invitada especial y un gran festejo te espera este domingo en El 9 Televida

Dieron a conocer la lista de famosos que acompañarán a Lizy Tagliani y Diego Leuco en su próximo programa del domingo 28 de septiembre en El 9 Televida.

La música, el humor y la buena cocina se unen este domingo 28 de septiembre en una nueva edición de La Peña de Morfi en El 9 Televida. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa prepara una jornada especial con invitados de lujo y un gran festejo musical.

Por primera vez en el escenario de La Peña, la sensación española Lola Índigo traerá todo su ritmo. La cantante, famosa por sus hits globales, promete un show imperdible que fusionará sus éxitos con el espíritu del programa. ¿Contará por qué tomó la decisión de dejar su exitosa carrera a sus 33 años?

Además, esta edición tendrá un invitado de honor: Abel Pintos. El artista celebrará sus 30 años de trayectoria musical junto a grandes artistas invitados. Los fanáticos podrán disfrutar de un recorrido por sus mayores éxitos y sorpresas especiales.

También tendrá una sección especial a partir de las 16:30 horas,“Especial Martín Fierro”, una cobertura dedicada a los premios de APTRA que se llevarán a cabo el lunes 29 de septiembre. Harán predicciones sobre quiénes pueden ser los posibles ganadores de la noche.

Cabe destacar que el próximo lunes, El 9 Televida, modifica su grilla de programación de la tarde y de la noche, el motivo: Los Premios Martín Fierro 2025. Con una cobertura especial, desde las 17:30 horas vas a vivir la previa de la noche más importante de la televisión argentina. Y a las 21:45 horas, la ceremonia de entrega con la conducción de Santiago del Moro.

Para terminar de hacer del domingo una verdadera fiesta, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte y todo el humor con Alfredo Casero y Alacrán en la tradicional Pulpería.