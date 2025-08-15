La Peña de Morfi: Con estos invitados te espera el domingo 17 de agosto en El 9 Televida

Quiénes son los invitados a La Peña de Morfi del próximo domingo 17 de agosto. Acá te contamos.

Macarena Gonzalez

En un domingo más que especial para los argentinos, por conmemorarse un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, el Gral. San Martín, y por que también se celebra el Día de las Infancias, el programa de los mediodías de domingo que El 9 Televida emite desde Baires tendrá figuras destacadas de la música. Mirá quiénes estarán junto a Diego Leuco y Lizy Tagliani en La Peña de Morfi.

Este domingo 17 de agosto las 12 horas, recibe a Valeria Lynch en un show con todos sus éxitos. Además, todo el folklore con Los 4 de Córdoba.

Y para sumar emoción, visita la casa de la música el padre del rock nacional, Litto Nebbia, celebrando los 50 años de su álbum más significativo. Así acompañará a los conductores y a Barby Franco en la tradicional pulpería.

Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte y todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz.

La Peña de Morfi este domingo al mediodía en El 9 Televida

Alejandro Castelo dio la información en Los Profesionales de Siempre  y contó: “La productora siente que, como es un programa que necesita de bandas, no es lo mismo cuando el que te entrevista sabe mucho del tema, como era Gerardo Rozin…”.

“Diego Leuco y Lizy Tagliani son conductores de primer nivel y están conformes, pero la producción piensa en relanzar el programa en 2026”, agregó.

Luego, tras una serie de pistas a modo de enigmático, el panelista reveló que Fer Dente podría ocupar el lugar de los actuales conductores de La Peña de Morfi “Está en carpeta”, aseguró, y aclaró que por el momento no está definido si estaría solo o acompañado al frente del envío.