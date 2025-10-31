La Peña de Morfi arranca noviembre con esta lista de invitados…

Dieron a conocer la lista de famosos que acompañarán a Lizy Tagliani y Diego Leuco en su próximo programa del domingo 02 de noviembre en El 9 Televida.

Este domingo 2 de noviembre, desde el mediodía La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de El 9 Televida. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.

El humor, un sello distintivo del programa, estará presente con la participación de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, quienes garantizan carcajadas y diversión para toda la familia. Barby Franco volverá a su Pulpería, ofreciendo un segmento lleno de interacción con el público y anécdotas que hacen del ciclo un clásico de los domingos: recibirá al exfutbolista Claudio “Turco” Husaín.

Este domingo 2 de noviembre el programa que creó Gerardo Rozin contará con la presencia de César “Banana” Pueyrredón para cantar sus emblemáticos temas y promocionar su obra de teatro “La llamada”.

También estará Estelares, la banda de rock nacional que presentará canciones de su próximo álbum. Y habrá un bloque dedicado al folklore donde se presentarán en vivo Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu.

En paralelo, la sección gastronómica volverá a ser protagonista: Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas y creativas, mientras que Ariel Rodríguez traerá las noticias del mundo del deporte, manteniendo informados a los espectadores de todo lo relevante que ocurre tanto en el país como a nivel internacional.