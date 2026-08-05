“La patria no se vende”: la insólita reacción de Rosalía ante el grito eufórico de sus fans en Buenos Aires

Durante la tercera presentación de la estrella española en el país, el público se manifestó en la previa del debate en el Congreso sobre la Ley de Tierras. La reacción de la cantante y el respaldo de artistas como Lali Espósito.

Una noche cargada de música, emoción y manifestación política se vivió en el marco de la tercera presentación de Rosalía en Buenos Aires. En las horas previas al esperado tratamiento de la modificación de la Ley de Tierras en el Congreso de la Nación, el público presente en el estadio comenzó a corear masivamente la consigna “La patria no se vende”, un reclamo al que la propia artista catalana no dudó en sumarse desde el escenario.

El recinto se convirtió en el epicentro de un fuerte reclamo social. A menos de 48 horas de que el Senado argentino debata el proyecto que busca modificar la regulación sobre la compra y venta de tierras a extranjeros, los asistentes expresaron un categórico rechazo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Lejos de mantenerse al margen del clima que se vivía en las tribunas y el campo, la intérprete de Motomami captó de inmediato el mensaje de la multitud, alentó el cántico desde el escenario y transformó el concierto en un espacio de expresión colectiva que superó lo estrictamente musical.

El debate político y la resistencia en el Congreso

El cántico surgido en el estadio no es un hecho aislado, sino la respuesta directa a la persistencia del oficialismo en avanzar con las modificaciones a la legislación vigente.

Tras cinco intentos frustrados de tratamiento en el recinto y más de 17 borradores analizados entre desacuerdos internos y negociaciones con bloques aliados, los legisladores oficialistas aseguran haber encontrado un texto de consenso para llevar la discusión al debate parlamentario.

La postura de Lali Espósito y el apoyo de los artistas

La voz de la multitud en el show de Rosalía se alinea con la postura asumida por destacadas figuras de la cultura argentina. En las últimas horas, Lali Espósito utilizó sus plataformas digitales para convocar de manera explícita a una manifestación frente al palacio legislativo.

“Nos encontramos el jueves en el Congreso. Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”, enfatizó la cantante, llamando a frenar cualquier avance sobre la venta de recursos nacionales. A la iniciativa se sumaron otras referentes como Emilia Mernes, quien replicó la campaña de Amnistía Internacional Argentina, consolidando un fuerte frente de artistas contra la reforma de la ley.