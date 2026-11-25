La gala de eliminación de MasterChef Celebrity comenzó con una sorpresa bautizada como “la olla misteriosa”, que escondía un fondo oscuro de carne elaborado durante 48 horas como base del desafío en la pantalla de El 9 Televida. Con 50 minutos de cocina y tres de mercado, los participantes apostaron a platos libres para evitar la salida.

La octava gala de eliminación de MasterChef Celebrity que se emitió este martes en El 9 Televida puso a prueba a los diez participantes con delantal negro a partir de una consigna que apeló a uno de los fundamentos más exigentes de la cocina profesional: “la olla misteriosa”.

¿Qué había en la olla misteriosa y cuál fue la consigna?

Al ingresar al estudio, los concursantes se encontraron con ollas sobre las hornallas encendidas y, a la cuenta de tres, levantaron las tapas para descubrir un fondo oscuro de carne. Germán Martitegui explicó el valor de esta preparación en la gastronomía mundial: “Es una de las bases y secretos de los chefs y de la gastronomía mundial. Demora al menos 48 horas en hacerse, tiene una base de carne, se doran los huesos en el horno y después se hierven a fuego muy bajo durante dos días”.

El jurado también detalló el proceso de desgrasado, colado y reducción necesario para concentrar el sabor en cualquier receta. Por su parte, Maru Botana indicó que el objetivo era elaborar un plato libre integrando ese fondo oscuro en salsas u otras preparaciones, recordando que un buen caldo resulta clave para cremas, consomés, risottos y estofados.

Con la base ya lista, Damián Betular precisó que los famosos contarían con 50 minutos para cocinar —diez menos que en una prueba habitual de una hora— y apenas 3 minutos para abastecerse en el mercado.

Qué preparó cada participante en la gala de eliminación

Los diez concursantes que lucharon por seguir en el certamen —el reality que se emite por El 9 Televida— presentaron estas propuestas:

Campi: tomahawk grillado con papas al horno.

Edith Hermida: goulash con spaetzle.

Pablo Migliore: tallarines caseros con estofado de pollo.

Julieta Poggio: sorrentinos de ricota y hongos a la crema.

Elizabeth Vernaci: risotto de hongos.

Grego Rossello: polenta cremosa, bife de chorizo grillado y ensalada de tomate y perejil.

Luck Ra: risotto de hongos y pollo.

Rocío Robles: medallones de lomo con salsa de champiñones y puré bicolor de boniato y papa.

Luciana Geuna: risotto de hongos y ojo de bife.

Pablo Giralt: lomo con papas fondant y salsa de echalote y pimienta.

Seguí todas las instancias, las eliminaciones y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.