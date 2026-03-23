La Nena de Argentina y un amor que cruza la cordillera: María Becerra adoptó un cachorro en Chile

En un gesto que emocionó a sus millones de seguidores, la cantante confirmó la llegada de un nuevo integrante a su numerosa familia perruna.

María Becerra volvió a demostrar por qué es una de las artistas más queridas, y no solo por su música. En un gesto que emocionó a sus millones de seguidores, la cantante confirmó la llegada de un nuevo integrante a su numerosa familia perruna. Se trata de un cachorro rescatado en Chile que, tras una logística cargada de cariño, ya se encuentra en nuestro país para empezar una nueva vida.

La historia comenzó semanas atrás, durante una visita de la artista al país vecino. Allí, María Becerra se acercó a la fundación Ayuda Callejeros para apoyar una campaña de adopción responsable. Lo que se inició como un acto de difusión cultural terminó en un flechazo absoluto: la cantante se enamoró perdidamente de uno de los pequeños rescatados y, sin dudarlo, activó los trámites para llevarlo a Buenos Aires.

Un reencuentro que fue viral

El video de la entrega, que se volvió viral en las redes sociales, mostró a una María radiante y visiblemente conmovida al recibir al animal. “Fue tal cual como lo soñé”, expresó la artista mientras abrazó al pequeño que, desde ese momento, se integró al clan de perros que ya convivían en su hogar. La fundación destacó la sencillez de la estrella, quien, pese a su agenda global, se tomó el tiempo necesario para involucrarse personalmente en cada detalle del traslado y el bienestar del cachorro.

El mensaje detrás del gesto solidario

Este no fue el primer rescate internacional de la cantante, quien ya había sumado un integrante a su familia en Miami el pasado febrero. Con esta acción, Becerra reforzó su firme postura a favor de la adopción por sobre la compra de mascotas. Su influencia sirvió para visibilizar el arduo trabajo de los refugios y la importancia de darles una oportunidad a los animales abandonados.

Mendoza, una provincia que siempre acompañó las causas solidarias, celebró este acto de humanidad de la intérprete urbana. El pequeño cachorro, que cruzó la cordillera para encontrar su destino, se convirtió en el símbolo de un amor que no conoció de fronteras. La fama, en manos de la Nena de Argentina, funcionó una vez más como una herramienta poderosa para inspirar responsabilidad y empatía.