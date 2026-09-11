La Negra Vernaci rompió el silencio sobre MasterChef Celebrity y cruzó fuerte los rumores de renuncia

Luego de que trascendieran escandalosas versiones sobre presuntos exigencias de producción, rechazo de maquilladoras y desacuerdos contractuales previa al inicio de MasterChef Celebrity, Elizabeth “La Negra” Vernaci salió al cruce de forma tajante.

Las horas previas al arranque de la nueva temporada de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida vuelven a encender los motores del espectáculo. En medio de versiones que aseguraban que Elizabeth “La Negra” Vernaci estaba disconforme con la producción y que evaluaba dar un paso al costado antes de empezar, la propia protagonista decidió poner un freno a los trascendidos.

Las alarmas se encendieron luego de que Yanina Latorre afirmara en Sálvese quien pueda que la locutora habría rechazado a varias maquilladoras del canal y criticado cláusulas comerciales de la empresa. Sin embargo, la conductora utilizó su espacio en el ciclo Amanece que no es poco (Olga) para brindar un descargo sin filtros.

“No me voy a dedicar a desmentir pelotudeces”

Fiel a su estilo irónico y directo, Vernaci desarmó punto por punto los rumores sobre su desempeño y su supuesto malestar en los estudios: “Yo no sé de dónde salen las noticias, seguramente del mismo lugar donde uno está. Es mentira. No compren fruta podrida. Yo tengo la maquilladora de toda mi vida, no cambié tres maquilladoras. Es parte del juego de entrar a la tele, tener que desmentir pel… y yo no me voy a dedicar a eso, lo voy a hacer esta sola vez y después digan lo que quieran”, lanzó la comunicadora.

La firma y el “pacto” de volver a la pantalla chica

Respecto de su situación contractual con la producción del certamen gastronómico más famoso de la televisión, La Negra reflexionó sobre la exposición mediática que conlleva aceptar un proyecto de tal magnitud: “Cuando uno ya está dentro de eso es como que firmaste un poco con el diablo. Yo todavía no firmé, pero cuando lo haga, sé que lo hice y que me tengo que bancar las forr… que tengan ganas de decir”, completó.

Con esta categórica desmentida, la participación de la locutora sigue en marcha para integrar la competencia que promete ser uno de los grandes tanques de la grilla televisiva.

Con el panorama más claro, te preguntamos: ¿qué opinás de la participación de La Negra Vernaci en #MasterChef? ¿La esperás con ansias a la vuelta del programa de cocina? Las cocinas más famosas del mundo encienden motores en El 9 Televida.