La mentira que mantuvo en vilo a los Yenersoy sale a la luz en La Traición

La verdad sobre el origen de su hijo biológico sale a la luz tras un siniestro plan de herencia. Mientras Tarık acorrala a Yeşim, un viaje a Eşmeli le revela a la jueza una pieza clave de su pasado que lo cambiará todo por El 9 Televida.

El drama turco que atrapa a Mendoza no da respiro. El universo de La Traición estalló por los aires en la pantalla de El 9 Televida. La exitosa novela turca de las siestas mendocinas alcanzó un punto de no retorno tras el escandaloso descubrimiento de Tarık, quien finalmente confirmó la infidelidad de Yeşim al encontrarla en un motel junto a Dündar. Entre grabaciones ocultas, promesas de venganza y el desgarrador juramento de alejar a la pequeña Öykü de su madre, la trama sumó además una revelación macabra: el plan de ADN y herencia diseñado para engañar a Güzide sobre la identidad de su verdadero hijo.

El clima de tensión se trasladó a Eşmeli, donde Güzide realizó una visita que la llevó a un descubrimiento significativo sobre su verdadera historia. Mientras tanto, en el frente de los Dicleli, Kahraman tuvo un duro enfrentamiento con Mualla. Los dolorosos recuerdos del pasado de la mujer obligaron al joven a prepararse para tomar una decisión que afectará el destino de toda la tribu, marcando un punto de no retorno en la historia que se ve cada tarde por El 9 Televida.

Por otro lado, la guerra entre Tarık y Yeşim llegó a su punto más violento. Tras descubrir a su esposa en un motel con Dündar, Tarık grabó la escena, la echó de la casa y le juró que jamás volvería a ver a la pequeña Öykü. Desesperada y sin recursos, Azra encontró en Tarık una aliada impensada para enfrentar las condiciones de Yeşim. El abogado ahora posee una “carta ganadora” que promete sacudir profundamente la vida de todos los involucrados.

Finalmente, el caos legal sigue sumando víctimas: mientras Oltan y Tolga terminaron en prisión para intentar salvar a Celin, un nuevo escándalo estalló cuando Tolga confrontó a su padre por su relación con İpek, la cual derivó en un embarazo que nadie vio venir.