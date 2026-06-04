La líder pateó el tablero y reconfiguró la multitudinaria placa de nominados de Gran Hermano

La líder de la semana utilizó su beneficio estratégico para salvar a Tamara Paganini y enviar de manera directa a Andrea del Boca a la cuerda floja. Ocho participantes quedaron expuestos a la decisión del público en una placa que combinará el voto positivo y negativo por la pantalla de El 9 Televida.

La decimocuarta gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó en evidencia que las estrategias dentro de la casa más famosa del país están más afiladas que nunca. Catalina “Titi” Tcherkaski, consagrada como la líder de la semana 15, sacudió por completo la estructura del juego al ejecutar un movimiento sumamente frío y calculado. Su decisión no solo tomó por sorpresa a sus compañeros de convivencia, sino que también despertó un profundo análisis en las redes y acá, en El 9 Televida, te lo mostramos todo.

Haciendo uso de sus facultades especiales, Titi optó por retirar de la placa definitiva a Tamara Paganini, una de sus aliadas más cercanas en el reality. Sin embargo, el verdadero impacto se produjo cuando anunció que el puesto vacante sería ocupado por la reconocida actriz Andrea del Boca. Con este sutil movimiento, la líder buscó dispersar los votos de la audiencia y restarle riesgo a los perfiles de su propio entorno, una táctica clásica que igual llamó la atención.

Votos anulados, la espontánea de Sarmiento y un complot de cajas

La noche del miércoles estuvo cargada de condimentos que alteraron por completo el destino de los hermanitos. Uno de los datos más llamativos de la velada fue la nulidad absoluta de los votos emitidos por Andrea del Boca. La última eliminada de la competencia, Tati Luna, le había dejado como “legado” la quita de su herramienta de nominación, por lo que los puntos que la actriz le había asignado a Solange Abraham y a Brian Sarmiento no tuvieron validez alguna en el cómputo final.

Por su parte, Brian Sarmiento decidió jugar fuerte y ejecutó la nominación espontánea. El exfutbolista repartió tres puntos a Franco Zunino y dos a Emanuel Di Gioia, una jugada de alto impacto que lo colocó en el centro de la escena. Asimismo, la dinámica se vio drásticamente reducida debido a la repartición de cajas que realizó Titi en su rol de líder, dejando sin posibilidad de ingresar al confesionario a figuras como Luana Fernández, Yanina Zilli y Jennifer “Pincoya” Galvarini.

Una placa histórica con cambio de modalidad y el récord de Brian

Tras el cierre definitivo de los movimientos tácticos, la lista de nominados quedó conformada por una cantidad histórica de integrantes. Un total de ocho jugadores quedaron a merced de la voluntad de los espectadores de El 9 Televida:

Brian Sarmiento (el más votado por sus compañeros con aportes de Charlotte Caniggia y Manuel Ibero)

Franco Zunino

Emanuel Di Gioia

Juan “Juanicar” Caruso

Solange Abraham

Yisela “Yipio” Pintos

Andrea del Boca (subida por la líder)

Matías Hanssen (nominado por sanción desde la semana previa)

Esta numerosa placa contará con una dinámica sumamente particular que promete modificar el destino de la decimoquinta eliminación. Durante las primeras 24 horas, la audiencia mendocina emitirá su voto positivo para salvar a sus favoritos a través de las plataformas habilitadas por elnueve.com. Una vez cumplido ese plazo, el sistema mutará a voto negativo hasta la gran gala de expulsión programada para el próximo lunes 8 de junio por la pantalla de El 9 Televida.