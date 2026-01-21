La Joaqui le jugó una broma a Luck Ra con la camioneta y esta fue su reacción

La referente del RKT aprovechó que su novio le prestó la camioneta para cambiarle el color por completo. La reacción viral del cordobés.

En el ecosistema de las redes sociales, La Joaqui y Luck Ra se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público joven gracias a su complicidad, humor y espontaneidad. Pero en las últimas horas, un gesto de buena voluntad del cantante cordobés terminó en una broma que se volvió viral: su camioneta apareció completamente ploteada de rosa shocking… sin que él lo supiera.

Todo comenzó cuando La Joaqui se quedó sin su vehículo durante algunas semanas. Frente a esa situación, Luck Ra no dudó en prestarle su camioneta para que pudiera manejarse con comodidad. Sin embargo, la artista decidió devolverle el favor a su manera: con una intervención estética tan inesperada como llamativa.

“Le robé la camioneta todas estas semanas porque estuve sin mi auto y me pareció gracioso hacerle una broma y plotearla de rosa”, contó entre risas en un video que compartió con sus seguidores. El clip no tardó en explotar en visualizaciones, comentarios y reacciones, convirtiendo el momento en uno de los más comentados del día.

El momento del “reencuentro” fue capturado en video. Al abrir el portón de su casa, el intérprete de La Morocha se encontró con su imponente vehículo totalmente transformado. Lejos de las tonalidades sobrias originales, la camioneta lucía un color rosa vibrante que no pasaba inadvertido.

La reacción de Luck Ra fue una mezcla de asombro, resignación y mucha risa. Ante la consulta de La Joaqui sobre si estaba enojado por la intervención, el cantante respondió con su habitual carisma: “Está bien, lo voy a tener que plotear del color original, pero para una semana está bien”. Sin embargo, no pudo evitar lanzarle un dardo humorístico a su novia: “Lo recomiendo… para TU camioneta”.

Este episodio es solo uno más de los tantos momentos de complicidad que ambos comparten frecuentemente en sus cuentas oficiales. La broma no solo generó miles de comentarios de sus fanáticos, sino que también reafirmó el buen momento que atraviesa la pareja, donde el humor y las “maldades” compartidas son parte del día a día.

Por ahora, el cordobés tendrá que circular por las calles de Buenos Aires con su nuevo y llamativo estilo, al menos hasta que decida devolverle a su vehículo su identidad original.