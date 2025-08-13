La Inflación en julio en Argentina fue del 1,9%, la misma cifra que en Mendoza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la inflación de julio fue de 1,9%. El acumulado durante los primeros siete meses del año alcanzó el 17,3%.

La inflación en Argentina se ubicó en 1,9% durante julio de 2025, la misma cifra que en Mendoza, según el último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato refleja un leve incremento respecto a junio y lleva el acumulado de los primeros siete meses del año a 17,3%, mientras que la inflación interanual alcanzó el 36,6%.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en julio de 2025

Según el informe del Indec, en relación con los distintos rubros, lo que más subió en el último mes fue “Recreación y Cultura” con un 4,8%; seguido por “Transporte” y “Restaurantes y hoteles”, con un 2,8% cada uno.

En contrapartida, los sectores que mostraron menor variación fueron prendas de vestir y calzado, con una deflación del – 0,9% y bebidas alcohólicas y tabaco, que aumentaron 0,6% en promedio.

La inflación interanual alcanzó el 36,6%, mientras que lo acumulado desde enero a julio fue del 17,3%.

2024

Junio: 4.6%

Julio: 4%

Agosto: 4.2%

Septiembre: 3.5%

Octubre: 2.7%

Noviembre: 2.4%

Diciembre: 2,7%

2025