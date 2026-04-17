La impactante foto de Andrea Del Boca tras su accidente en Gran Hermano

Tras la brutal caída que la obligó a abandonar el reality de Telefe y ser trasladada de urgencia a una clínica, la actriz finalmente reapareció y las imágenes no tardaron en viralizarse.

El paso de Andrea Del Boca por Gran Hermano: Generación Dorada fue tan intenso como breve, pero su salida dejó un vacío enorme en la casa y una gran preocupación en el público. Tras la brutal caída que la obligó a abandonar el reality de las noches de El 9 Televida y ser trasladada de urgencia a una clínica, la actriz finalmente reapareció y las imágenes no tardaron en viralizarse.

Una reaparición que trajo alivio

Luego de semanas de hermetismo sobre su estado de salud, se filtraron fotos de Andrea en un encuentro con excompañeros de la casa. La sorpresa de los fans fue total al verla espléndida. Aunque en su momento Santiago del Moro había deslizado que la actriz sufrió lesiones en sus dientes delanteros y necesitó varios puntos de sutura, en las imágenes actuales no se perciben marcas visibles.

Esto despejó los temores de quienes pensaban que el accidente le habría dejado cicatrices importantes. Según trascendió, si bien el golpe fue “brutal” y requirió una recuperación compleja, la estrella de las telenovelas ha logrado una mejoría asombrosa en tiempo récord.

¿Vuelve a la casa? La fecha del repechaje

La salida de Andrea no fue por decisión del público ni por estrategia, sino por fuerza mayor. Esto la coloca en una posición privilegiada de cara al futuro del juego. Los rumores dentro de la producción indican que la actriz tiene deseos de revancha para demostrar quién es “la verdadera Andrea”, sin personajes de por medio.

¿Cuándo podría volver? Todo apunta a fines de mayo, fecha en la que se abriría el esperado repechaje. Al haber sido una de las jugadoras más fuertes de la “Generación Dorada”, su nombre ya encabeza la lista de candidatos para recuperar su lugar en la competencia.

“Andrea, la que cocina y lava”

Antes de su accidente, Del Boca había confesado que entrar a Gran Hermano era para ella “como volver a enamorarse”. La actriz de 60 años buscaba mostrar su faceta más humana, lejos de los guiones: la que limpia, la que ordena y la que disfruta de la convivencia. Ahora, sus seguidores esperan que el destino le dé una segunda oportunidad para completar esa experiencia que quedó truncada por un traspié.