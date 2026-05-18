La hija de Dybala y Oriana Sabatini, Gia, visitó el estadio de la Roma: ¿se vienen para Argentina?

Este domingo 17 de mayo, el delantero cordobés disputó el último partido del torneo en el Estadio Olímpico de la Roma y contó con un aliento muy especial desde la tribuna: el de su esposa, Oriana Sabatini, y su hija Gia, quien pisó el mítico césped del club de la capital por primera vez.

El cierre de la temporada de la Serie A italiana reavivó con fuerza los rumores sobre el futuro futbolístico de Paulo Dybala. Este domingo 17 de mayo, el delantero cordobés disputó el último partido del torneo en el Estadio Olímpico de la Roma y contó con un aliento muy especial desde la tribuna: el de su esposa, Oriana Sabatini, y su hija Gia, quien pisó el mítico césped del club de la capital por primera vez.

El momento familiar y los sugerentes mensajes que dejaron los protagonistas en sus redes sociales encendieron las alarmas en el fútbol argentino, donde el rumor de una posible transferencia a Boca Juniors suena cada vez más fuerte.

Un tierno festejo familiar y el guiño a la Roma

Fue la propia “Joya” quien compartió postales del emotivo momento en su cuenta oficial de Instagram. En las imágenes se lo ve disfrutando junto a la cantante y a la pequeña Gia dentro de la cancha. “Incluso si mi amigo no estuviera por aquí… Me divertí de todos modos. Roma mágica”, escribió el futbolista, dejando un mensaje con tono de balance.

La publicación se llenó rápidamente de interacciones familiares. Oriana Sabatini le comentó un tierno “Te amamos”, mientras que su suegra, Catherine Fulop, sumó elogios desde la distancia: “Genio, hoy disfrutamos viéndote jugar”. Además, el programa de espectáculos Infama difundió imágenes exclusivas del delantero acercándose a la platea para fundirse en un cálido abrazo con su familia tras el pitazo final.

La palabra de Oriana Sabatini y el factor Leandro Paredes

Mientras las redes sociales explotaban con especulaciones sobre la mudanza de la familia a Buenos Aires, la flamante escritora e influencer rompió el silencio en diálogo con el programa radial 990 SPORT y se refirió abiertamente a la chance de que el delantero se ponga la camiseta xeneize.

“No hay nada confirmado sobre Boca, cuando abra el mercado de pases veremos qué pasa. Ojalá que se pueda definir en junio, así me mentalizo”, reconoció Oriana, manteniendo la cautela pero sin cerrar las puertas. Con total madurez, la hija de Ova Sabatini se refirió también a su corazoncito futbolero: “Es trabajo, uno no puede decidir sobre el lugar en donde trabaja. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo. Yo soy de River y mi papá también, pero yo quiero que mi marido haga lo que lo haga feliz”.

Una fecha clave en el horizonte

El factor clave de esta negociación radica en la situación contractual del campeón del mundo. Paulo Dybala quedará en condición de agente libre a partir del próximo 1 de julio, lo que le permite negociar su pase con el pase en su poder. Como condimento extra, Oriana reveló recientemente que Leandro Paredes, actual compañero de Dybala en el club italiano y confeso fanático xeneize, está en permanente contacto con el delantero intentando convencerlo para desembarcar juntos en la Ribera. ¿Se dará el pase del año?