La heredera de “Avenida Brasil” estrena en El 9 Televida: “Todas las flores”, el drama de la perfumista que se enamora de quien no debe

La pantalla de El 9 Televida se prepara para un estreno de alto impacto que promete redefinir las tardes. De la mente maestra de João Emanuel Carneiro, llega una historia de ambición y romance prohibido. Desde el martes 24 de febrero a las 14:30 horas.

El próximo martes 24 de febrero a las 14:30 horas, los televidentes mendocinos recibirán a “Todas las flores”. Esta superproducción, que sustituye a La Traición, narra la vida de Maíra (interpretada por Sophie Charlotte), una joven no vidente con un olfato prodigioso que la ha convertido en una perfumista de élite. Sin embargo, su mundo de aromas y calma se desmorona cuando descubre que Zoé (Regina Casé), la madre que creía muerta, la abandonó al nacer y ahora regresa con una intención oscura.

El reencuentro no es un acto de amor, sino una fría necesidad médica: su hermana Vanessa (Letícia Colin) padece una enfermedad grave y necesita un trasplante de médula ósea urgente. Maíra decide mudarse a Río de Janeiro para salvar a su hermana, sin sospechar que está cayendo en una trampa de manipulaciones. La trama alcanza su punto máximo de tensión cuando aparece Rafael (Humberto Carrão), el novio de Vanessa, quien queda cautivado por la pureza de Maíra, desatando un triángulo amoroso cargado de envidia y peligrosos secretos familiares.

Con un elenco estelar que incluye a Fábio Assunção y Caio Castro, la novela ha sido un fenómeno internacional desde su estreno original en Globoplay. El relato explora los límites de la maldad humana y la resiliencia de una mujer que, a pesar de su discapacidad visual, es la única capaz de “ver” la verdadera podredumbre que rodea a su familia. La cita es obligatoria: desde el próximo martes a las 14:30 horas, las tardes de El 9 Televida se impregnarán de una fragancia de traición y justicia que mantendrá a toda la provincia en vilo.