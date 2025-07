La grieta llegó al fandom de Amor a Cualquier Precio, no más #AfRam gentileza de Mert Ramazan Demir

Las fotos que muestran a Mert Ramazan Demir con su nueva novia en Bodrum partieron en dos al fandom de la pareja de Amor a Cualquier Precio, el éxito de las noches de El 9 Televida. ¿No existe más el #AfRam?

Este jueves las imágenes de Mert Ramazan Demir con su nueva novia fueron un punto de inflexión para la ilusión de miles de fanáticas de la pareja que se formó durante el rodaje de Amor a Cualquier Precio. Es que hasta que esas fotos tomaran estado público, el fandom del suceso de las noches de El 9 Televida, agrupado bajo la etiqueta #AfRam esperaba volver a ver a la pareja protagónica juntos, de nuevo, en la vida real; como antes. Sin embargo, este viernes, los bandos quedaron marcadamente divididos, y ahora sólo están quienes bancan a Afra Saraçoğlu y quienes siguen sosteniendo el accionar poco empático y sororo del actor.

Hace exactamente un mes, Afra Saraçoğlu estaba en París con su mejor amiga, Neslişah Helvacı. Y ahora, una video que ambas chicas compartieron en sus cuentas de Instagram de su asistencia al concierto de Billie Eilish cobra sentido. En el mismo se veía a Afra con Neslişah cantando el tema “Happier than ever”, particularmente en la parte que dice: “I don’t relate to you, no. ‘Cause I’d never treat me this shitty. You made me hate this city. And I don’t talk shit about you on the internet. Never told anyone anything bad. ‘Cause that shit’s embarrassing, you were my everything” – que en español sería algo así como; “Ya no tengo nada que ver contigo, porque me trataste pésimo, o como la mierda. Llegué a odiar esta ciudad. Y yo no ando hablando pelotudeces de vos en internet. Nunca le dije a nadie nada malo de vos. Esto es jodídamente vergonzoso para mi porque vos eras todo para mi”.

Cause I’d never treat me this shitty

You made me hate this city

Este viernes, luego de que los videos en donde se ve a Demir con su nueva novia en un hotel de Bodrum, Turquía; el fandom que antes soñaba con poder ver a su pareja de Yalı Çapkını de nuevo junta se encontró con la realidad de que esto ya no sucederá. Este doloroso golpe que acabó con la ilusión de muchas también mostró su lado más oscuro ya que muchas de las fanáticas, incluso, comenzaron a enviarle mensajes a las familias de los actores, que nada tienen que ver con la decisión de Afra y Mert de no haber continuado con su vínculo.

Lo que también quedó en claro con todo esto es que el fandom #AfRam ya no tiene razón de ser. Y así las chicas comenzaron a tomar “partido” por uno o el otro actor. Y en este contexto hay que destacar que gran parte mostró su lado más sororo con la intérprete de Seyran Şanlı ya que las chicas entienden que la actriz debe estar el shock como ellas, y mucho peor, al haber visto las imágenes circulando por todos lados.

Y como esta periodista que escribe esto, es feminista, se toma la licencia de preguntarle al señor Ramazan Demir, si es cierto que su nueva pareja no es de Turquía y ya que estuvo dos meses fuera de Estambul, ¿en serio tenía que ir allí de vacaciones y hacer todo este ruido mediático el lugar de hacer las cosas un poco menos dolorosas para quien fue su novia por más de 2 años? Innecesario.

