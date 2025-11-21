La gran verdad de Abidin sale a la luz en Amor a Cualquier Precio

Un nuevo secreto quedará expuesto sobre la mesa de los Korhan en Amor a Cualquier Precio. Mirá lo que pasará en la serie turca que se adueña del rating de El 9 Televida todas las noches.

El gran secreto que Abidin guarda hace un tiempo y lo carcome por dentro está a punto de ser revelado en Amor a Cualquier Precio. ¿Qué sucederá y cómo reaccionarán los Korhan ante semejante verdad? Para saberlo, te invitamos a seguir leyendo este anticipo y a que no te pierdas ningún episodio de Yalı Çapkını en El 9 Televida.

La tensión vuelve a instalarse en Yalı Çapkını, la serie furor de las noches de El 9 Televida, con un episodio donde los secretos comienzan a hacer tambalear las alianzas más sólidas y los vínculos afectivos atraviesan un punto crítico. Lo que se viene promete cambiar los caminos de varios personajes, especialmente de Halis y Abidin, interpretados con enorme solidez por Çetin Tekindor y Ersin Arıcı.

Al mismo tiempo, otro drama se desarrolla en silencio y con un tinte profundamente humano. Abidin atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia: su relación con Suna parece desmoronarse. En plena fragilidad emocional, decide visitar a su madre para confesarle que está perdiendo al amor de su vida. Suna le ha pedido el divorcio, una decisión que lo deja sin rumbo y que reabre viejas heridas personales. El actor Ersin Arıcı vuelve a lucirse al mostrar a un Abidin roto, vulnerable y aferrado a la poca esperanza que le queda.

Mientras Halis lidia con traiciones inesperadas y Abidin intenta sostener su mundo personal, la historia se encamina a un episodio cargado de emociones intensas, decisiones difíciles y verdades imposibles de seguir ocultando.

¿Podrá Abidin recuperar a Suna? ¿Qué hará Halis con la información que amenaza con desmoronar la confianza en su círculo más íntimo?

La escena entre Abidin y su madre promete ser una de las más desgarradoras del episodio. Al verlo devastado, la mujer no puede evitar conmoverse por el estado de su hijo. Con una mezcla de dolor y lucidez, le hace comprender una verdad inevitable: si él no quiere separarse de su esposa, entonces la separación ocurrirá igualmente.

