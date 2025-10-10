La gran final de La Voz Argentina: Así será la nueva dinámica

La final de La Voz Argentina, el talent show de las noches de El 9 Televida, está a punto de finalizar. Acá te contamos cómo se elegirá a quien gane.

La Voz Argentina cuenta las horas para coronar al nuevo ganador o ganadora. El talent show de canto de El 9 Televida comienza a transitar las últimas horas de cara a la gran final que será en dos partes y que comienza este domingo 12 de octubre. La gran diferencia, esta vez, radica en cómo se elegirá a quien se alce con el primer puesto. Acá te explicamos todo.

El Prime Time de El 9 Televida este invierno fue íntegramente de La Voz Argentina. Con la conducción de Nico Occhiato, el programa de talentos supo conquistar a la audiencia y ganarse su lugar en las noches de la televisión argentina como lo más visto.

Desde las audiciones a ciegas hasta el momento de saber quiénes son los finalistas de cada equipo, los jurados fueron los encargados de decidir quiénes pasan a la siguiente ronda. Ahora, para la gran final, el público volverá a tener la oportunidad de votar a su participante favorito y decidir quién se llevará el esperado galardón, que incluye 70 millones de pesos, un vehículo 0 km y un contrato con la compañía discográfica Universal Music.

Los concursantes que dejaron todo en el escenario y cautivaron con sus voces son Nicolás Beringher (team Luck Ra), Alan Lez (team Lali),Milagros Amud (team Soledad Pastorutti) y Eugenia Rodríguez (team Miranda!). Los cuatro finalistas son los representantes de cada equipo y uno de ellos será el gran ganador de esta edición.

En las redes sociales ya hay muchas expectativas sobre quién será el ganador o la ganadora, debido a que con el paso del tiempo los fanáticos de cada uno fueron creciendo. Lo cierto es que el canal decidió dividir en dos días la gran final de la competencia. Lejos de emitirse el jueves pasado como normalmente sucedía, los directivos determinaron pasarlo al día domingo 12 de octubre presentando la primera parte de lo que será el cierre del ciclo.

Allí, cada concursante volverá a cantar frente a los artistas y con una tribuna atenta a sus presentaciones. Por lo que se vivirá una noche única, llena de emoción y mucho talento. Sin embargo, el día lunes 13 se dará a conocer la gran definición de la gente debido a que ya se encuentran abiertas las votaciones telefónicas, así como la posibilidad de elegir a través del sitio web de Telefe, por mensaje de texto y código QR.

La nueva dinámica para la final de La Voz Argentina se dividirá en dos: este domingo a las 22:15 horas, los finalistas volverán a cantar para cautivar a la audiencia y conseguir ese esperado voto que los consagrará campeones, y el lunes se conocerá quién se lleva el trofeo.