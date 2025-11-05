La “Gran Dama” asoma y todo cambia en Amor a Cualquier Precio

La madre de Abidin comienza a tomar protagonismo en Amor a Cualquier Precio. Mirá todo lo que va a pasar ahora que “La Gran Dama” sale de las tinieblas y da la cara en el drama turco de las noches de El 9 Televida.

La sed de venganza de “La Gran Dama” no se sacia con la hipoteca que Ferit firmó. La mujer quiere más y ahora, de frente y sin ocultarse, va por todo. Mirá lo que va a suceder en Amor a Cualquier Precio, el drama turco de las noches que salió de Turquía bajo el título Yalı Çapkını y conquistó todos los rincones del planeta, incluso las pantallas de El 9 Televida.

Hasta hace poco Abidín pensaba que no era nadie. Pero todo cambió cuando supo que es un Korhan. Sobrino directo de Halis, por ahora el exchofer piensa que sus padres murieron. Para reencontrarse con sus raíces, el marido de Suna fue al cementerio e incluso se recostó en la tumba de su progenitoria, prometiendo que más adelante se reencontraría.

Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, todo lo que el chofer supo es una mentira.

Conocida por su riqueza entre los entendidos, la “Gran Dama” se convirtió en la inversora de los Korhan, pero no con buenas intenciones. A su mano derecha le reveló su plan: “Primero les quitaré la mansión y luego les arrebataré el imperio que construyeron en base a la sangre de los demás. Se lo daré a mi hijo en bandeja de plata: a partir de ahora, mi hijo se encargará de conseguir la venganza que merecen y ajustar cuentas. Abidin se va a vengar por mí”.

Así se reveló que la mujer es Çiçek Yilmaz, viuda del hermano de Halis Korhan.

Y ahora con el plan en marcha, a “Gran Dama” va por el restaurante que Esme y Gülgün abrieron hace poco. La mujer se presentó como alguien que participa en una asociación de emprendedoras y además, ofreció sus servicios como proveedora de carnes para el local.

En la tarjeta que entregó a la madre de Suna y Seyran se leía el nombre Nahide Çiftçi.

“La mamá de mi nuera es una mujer muy dulce, pero, lamentablemente, es socia de la mamá de Ferit. Es decir, cualquiera que se acerque a los Korhan está destinado a perder”, reveló a su mano derecha luego de haber hecho su jugada. “Creo que ya la enganché. Cuando demos el golpe final, no les quedará ninguna esperanza”, afirmó.

"Creo que ya la enganché. Cuando demos el golpe final, no les quedará ninguna esperanza", afirmó.