La Feria del Libro suspendió sus actividades por las inclemencias climáticas y las fuertes ráfagas de viento

Las actividades previstas para este viernes en el espacio Julio Le Parc y en las sedes de San Martín y San Rafael quedaron canceladas. La agenda del día sábado se mantiene sin modificaciones.

Debido a las fuertes ráfagas de viento que afectan a gran parte de Mendoza, la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Infancias y DGE, informó que se suspenden las actividades programadas para este viernes en el marco de la Feria del Libro.

El comunicado que afecta la suspensión de actividades en la Feria del Libro de Mendoza 2025 alcanzó a todas las presentaciones y charlas que iban a realizarse en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y a las programadas en los departamentos de San Martín y San Rafael.

Desde el ente gubernamental explicaron que la decisión se tomó por recomendación de Defensa Civil, que es quien mantiene un monitoreo constante del temporal que por esta tarde afecta a gran parte del territorio provincial con fuertes ráfagas de viento.

La determinación de cerrar las puertas del Le Parc se tomó pasadas las 17 horas; además, se cancelaron las charlas y presentaciones.

Desde la organización aclararon que el programa de la feria se retomará mañana, sábado 27 de septiembre, según el calendario previsto y difundido oficialmente.

Cabe destacar que la Feria del Libro de Mendoza 2025 ya está en marcha en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y se podrá visitar desde el 25 de septiembre al 5 de octubre con entrada libre y gratuita. Se trata de uno de los eventos culturales más esperados del año, que combina literatura, música, teatro y espectáculos para toda la familia. También habrá actividades en San Rafael, San Carlos, Santa Rosa, General Alvear y San Martín.