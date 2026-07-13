La familia de Manuel Ibero de Gran Hermano desmintió vínculos con los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Los allegados al participante de Zárate salieron a cruzar con dureza las versiones maliciosas surgidas en redes sociales, a pocas horas de definirse una nueva gala de eliminación.

En la previa de una noche decisiva en Gran Hermano: Generación Dorada, el clima de tensión dentro de la casa se trasladó con fuerza hacia el exterior. En las últimas horas, la familia de Manuel Ibero tuvo que emitir un contundente comunicado en las redes sociales oficiales del participante para desmentir de manera categórica cualquier vinculación con los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en 2020.

Las falsas versiones comenzaron a circular con fuerza en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, buscando asociar al jugador del reality de Telefe, que en Mendoza se emite por El 9 Televida, con el grupo de detenidos debido a que ambos comparten la misma ciudad de origen: la localidad bonaerense de Zárate.

“No todo vale”: el descargo de la familia de Manu

Con un tono firme, los seres queridos de Manuel repudiaron los comentarios maliciosos que intentan desacreditarlo justo cuando se encuentra en la placa de nominados. En el texto, aclararon varios puntos clave para desarmar la campaña en redes:

Sin relación con el rugby: Aseguraron que el participante “nunca jugó al rugby” .

Sobre los contactos en redes: Explicaron que el simple hecho de conocer o seguir en plataformas digitales a una persona oriunda de la misma ciudad que terminó sobreseída en la causa “no autoriza a nadie a instalar la falsa idea de que tiene relación o amistad con los condenados” .

Aseguran que fueron víctimas: Sorpresivamente, revelaron que Manuel, por el contrario, “sufrió en distintas oportunidades las consecuencias de hechos protagonizados por ese grupo”, por lo que tildaron de “profundamente injusto” que se lo intente ubicar de ese lado.

El límite del juego y el respeto a la víctima

La familia también hizo hincapié en que, si bien la competencia de Gran Hermano habilita estrategias y debates, existen límites éticos que no se pueden cruzar. “El juego no puede traspasar los límites del respeto”, remarcaron, apuntando a que utilizar una tragedia de semejante magnitud para dañar la imagen de un participante es una actitud destructiva.

Hacia el final de la publicación, hicieron un llamado a la empatía y al respeto por la familia de Fernando Báez Sosa: “Estas acusaciones reviven un hecho profundamente doloroso para los seres queridos de la verdadera víctima, cuyo dolor merece el máximo respeto y jamás debería utilizarse como herramienta de confrontación”.

El descargo cierra con una advertencia contundente: “No todo vale. Hay límites que nunca deberían cruzarse”. El descargo llega en un momento crucial del juego, donde cada voto del público cuenta y el futuro de Manuel en la casa más famosa del país pende de un hilo.

Seguí todo lo que pasa en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, los debates más calientes y las galas de eliminación a través de la pantalla de El 9 Televida.