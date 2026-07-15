La emoción de Lautaro Martínez tras su golazo a Inglaterra: “Desde que mi viejo me compró los primeros botines soñé con esto”

El “Toro” se vistió de héroe, metió a la Argentina en la final del Mundial con un cabezazo agónico y quebró en llanto al recordar sus inicios y el esfuerzo de su familia. “Hoy soy un hombre que disfruta de la vida”, confesó.

La noche de Atlanta recordará para siempre el testazo salvador de Lautaro Martínez. En una semifinal del mundo electrizante y cargada de tensión histórica, el delantero del Inter de Milán ingresó desde el banco para estampar el 2-1 definitivo ante Inglaterra en el minuto 90. Con las pulsaciones a mil y las lágrimas en los ojos, el goleador no ocultó su emoción al hablar de lo que significa este presente de la Scaloneta y, sobre todo, del camino recorrido para llegar hasta acá.

El recuerdo de sus raíces y el esfuerzo familiar

Apenas el árbitro marcó el final que selló el pase de Argentina a su segunda final consecutiva tras Qatar 2022, Lautaro se desplomó de la emoción. Con la voz entrecortada en declaraciones televisivas, el delantero surgido de Racing Club evocó con una sensibilidad única sus primeros pasos en el fútbol de la mano de sus padres: “La verdad es muy fuerte todo esto. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Cuando me fui a Racing, mi vieja jamás dejó de tener armada mi cama por si quería volver, y eso para mí vale mucho más que un gol o que una final”.

La madurez de un goleador que bajó un cambio

Atrás quedaron las rachas esquivas y las presiones lógicas del alto rendimiento. El “Toro” reconoció que su presente personal, marcado por la familia que formó, le permitió encarar este Mundial desde un lugar de absoluta madurez y disfrute.

“Tengo mis dos hijos que me cambiaron la vida. Con ellos bajé un cambio y aprendí a disfrutar de todo esto. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida”, expresó con una sonrisa que mezclaba desahogo y paz interna.

La increíble premonición en el banco de suplentes

Fiel a la mentalidad ganadora que caracteriza al grupo de Lionel Scaloni, Lautaro reveló que antes de ingresar al campo de juego ya presentía que la noche de Atlanta lo tendría como el gran protagonista del milagro argentino.

“Lo soñé. Le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a entrar y hacer un gol. A Facu Medina también le aseguré que iba a meter el gol para ganar. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho y que nunca se da por vencido”, concluyó el bahiense, reflejando el espíritu inquebrantable de un plantel que quiere seguir haciendo historia grande.

La Selección ya está en la final del Mundial 2026 y buscará la gloria el próximo domingo ante España. Viví toda la previa, las notas exclusivas y el color de los hinchas a través de El 9 Televida.