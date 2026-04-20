La drástica sanción colectiva que cambió Gran Hermano y el enigmático “Chau” de Del Moro

Lo que comenzó como un grito del exterior terminó en una clausura física de la casa y una advertencia lapidaria de Santiago del Moro. Este lunes, la Gala de Eliminación no será una más: el clima de tensión es total y el presupuesto para comer quedó reducido a la nada.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa sus horas más oscuras. Lo que comenzó como un grito del exterior terminó en una clausura física de la casa y una advertencia lapidaria de Santiago del Moro. Este lunes, la Gala de Eliminación no será una más: el clima de tensión es total y el presupuesto para comer quedó reducido a la nada.

El ingreso de los “Hombres de Negro”

La paz se terminó cuando la voz de “El Supremo” anunció una sanción inédita. Por primera vez, el castigo no fue solo un comunicado: dos personas vestidas de negro ingresaron a la casa ante la mirada atónita de los participantes. Sin mediar palabra, procedieron a clausurar el gimnasio y la piscina, colocando fajas de prohibición que dejaron a los jugadores en estado de shock.

El motivo fue la desobediencia masiva tras escucharse un grito del afuera. Según el reglamento, los participantes deben entrar de inmediato al sonar la alarma, pero la curiosidad pudo más. Nazareno Pompei, uno de los nominados de esta noche, admitió haber sido uno de los que se quedaron en el jardín intentando descifrar el mensaje, lo que desató la furia de sus compañeros.

Una semana de hambre y agua fría

La sanción colectiva no se limitó a la clausura de los espacios de recreación. Gran Hermano fue tajante con tres medidas que harán de la convivencia un infierno:

Presupuesto al 50%: La compra semanal se realizará con la mitad del dinero, justo cuando el hambre empieza a apretar. Agua caliente limitada: Solo tendrán una hora de agua caliente por día para ducharse, en el horario que la producción decida. Veto total: Gimnasio y pileta prohibidos por siete días.

“Mi abanico de sanciones es más amplio de lo que imaginan”, advirtió la voz del “Big”, dejando claro que no le temblará el pulso si las desobediencias continúan.

El misterioso mensaje de Santiago del Moro: “¿Chau?”

Para sumar más leña al fuego, el conductor del ciclo encendió las alarmas en redes sociales. Con una placa negra y la imagen de una puerta que se abre y se cierra, Del Moro publicó un escueto pero contundente: “¡Chau!”.

Este mensaje ha desatado teorías de todo tipo. ¿Se trata simplemente de la salida de uno de los nominados o Gran Hermano prepara una expulsión directa por la falta de disciplina? Lo cierto es que la placa de esta noche, integrada por Naza, Martín y La Maciel, tiene aroma a final anticipada.

¿Quién abandona la casa hoy?

La tensión entre los nominados es máxima. Mientras Martín intenta rearmar su estrategia tras ser señalado como uno de los “culpables” del mal clima, La Maciel confía en su fandom para superar esta placa crítica. Por su parte, Naza carga con el peso de haber confesado su responsabilidad en la sanción colectiva, lo que podría jugarle en contra en el voto telefónico.

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