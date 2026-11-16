La diabetes, una enfermedad silenciosa y el rol de la prevención

Con el lema “La acción temprana contra la diabetes” como bandera, la especialista en diabetes y obesidad Carina Dalmau, advierte sobre el carácter asintomático de esta enfermedad. Además suma las señales de alerta, los factores de riesgo y el poder preventivo en el estilo de vida.

En el mapa global de la salud pública, existen patologías que anuncian su llegada con dolencias agudas e imposibles de ignorar, y otras que avanzan en silencio, instalándose en el organismo durante años sin dar señales evidentes. A este segundo grupo pertenece la diabetes, una afección metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa (azúcar) en sangre que, de no tratarse a tiempo, compromete seriamente el funcionamiento del sistema cardiovascular, los riñones, la visión y el sistema nervioso.

“La diabetes es silenciosa”, advierte de manera contundente Carina Dalmau, médica especialista en diabetes y obesidad de Osep, al analizar el enorme porcentaje de personas que conviven con la enfermedad sin saberlo. En sintonía con el lema “La acción temprana contra la diabetes”, la profesional subraya que la concientización, los chequeos médicos periódicos y la adopción de conductas cotidianas saludables constituyen las herramientas más poderosas para frenar su avance.

Detrás del desequilibrio: causas y factores de riesgo

La diabetes se produce cuando el páncreas no fabrica suficiente insulina —la hormona encargada de permitir que la glucosa ingrese a las células para transformarse en energía— o cuando el cuerpo no logra utilizar eficazmente la insulina que produce, fenómeno conocido como resistencia a la insulina.

Si bien existen distintos tipos (como la diabetes tipo 1, de origen autoinmune, y la diabetes gestacional durante el embarazo), la diabetes tipo 2 representa la gran mayoría de los casos en adultos y está estrechamente vinculada a factores prevenibles y modificables:

Sobrepeso y obesidad: La acumulación de tejido adiposo, especialmente en la zona abdominal, interfiere directamente con la acción de la insulina.

Sedentarismo: La falta de actividad física regular reduce la sensibilidad celular a la glucosa y favorece el aumento de peso.

Alimentación desequilibrada: El consumo elevado de ultraprocesados, azúcares simples y grasas saturadas sobrecarga el metabolismo.

Predisposición genética y edad: Contar con antecedentes familiares directos o superar los 45 años incrementa la vulnerabilidad, exigiendo una vigilancia médica más estrecha.

Señales sutiles: ¿Qué síntomas no debemos pasar por alto?

Según la profesional “uno de los mayores peligros de esta enfermedad radica en que, durante sus etapas iniciales, suele pasar completamente desapercibida. Sin embargo, a medida que los niveles de glucemia se elevan de forma sostenida, el cuerpo comienza a manifestar indicios que muchas veces se confunden con el cansancio cotidiano:

-Sed excesiva y boca seca constante (polidipsia).

-Aumento en la frecuencia urinaria, especialmente durante la noche.

-Fatiga crónica, debilidad e irritabilidad sin causa aparente.

-Hambre inusual incluso poco tiempo después de haber comido.

-Visión borrosa transitoria o dificultad para enfocar.

-Cicatrización lenta de heridas cortantes o infecciones recurrentes en la piel y encías”.

Acción temprana: el poder de los buenos hábitos

Para la doctora Dalmau, “esperar a que aparezcan complicaciones es llegar tarde. La clave reside en anticiparse mediante un simple análisis de sangre de rutina que permita detectar estados previos, como la prediabetes, donde el cuadro aún es reversible.

“Incorporar una alimentación rica en fibras, vegetales, proteínas magras y cereales integrales, sumar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, gestionar el estrés y respetar las horas de descanso nocturno no solo previenen la aparición de la enfermedad, sino que garantizan una calidad de vida plena. Informarse y actuar hoy es, sin dudas, la decisión más saludable para el futuro”, detalló la especialista.

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