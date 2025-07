La devolución del jurado de La Voz Argentina no le cayó bien a la familia de la participante de Chile y se picó

Tania es del sur de Chile y a pesar de que pasó los castings previos a la audición a ciegas, no le alcanzó para que el jurado se diera vuelta. Su familia no coincidió con la devolución y se picó en el talent show de El 9 Televida.

Tania Gallardo llegó desde el sur de Chile para sumarse a La Voz Argentina edición 2025, o al menos lo intentó. Fue la última participante que se presentó en las Audiciones a ciegas de este miércoles en El 9 Televida. Sin embargo ninguno de los jurados se dio vuelta y eso enojó a su tía, quien estaba del otro lado con Nico Occhiato, a quien se lo expresó.

La chilena cantó el tema Traitor de Olivia Rodrigo pero no logró convencer el jurado para que pintaran sus sillas de blanco. Aun así y como sucede luego de cada performance, los cantantes le dieron una devolución a la participante, para su futuro artístico. “Lo hiciste muy bien, a nivel técnico no te podemos decir nada, demostraste que tenés un vozarrón, por algo estás acá”, comenzó diciendo Lali.

En ese momento, mostraron a la tía de la participante, que estaba con Nico Occhiato, quien sentenció: “A ella la veo muy triste, esperábamos que se dieran vuelta, y la verdad que yo pensé que se iban a dar vuelta por la cara que tenían los cuatro… Decepcionada“.

“Estás con bronca”, le preguntó el conductor del talent show a la familiar, pero ella aclaró: “No sé si bronca, triste”.

Mientras tanto, los coaches siguieron dándole devoluciones a Tania. “Técnicamente estaba muy conmovida con lo que hacías, pero no sé, no me alcanzó la emoción. Estuviste muy prolijo. Tenes un vozarrón y tenés que irte feliz. Cuando te veas al aire vas a decir ‘qué boludos estos cuatro, lo hice bárbaro’, y la verdad que hiciste una gran performance, así que gracias por venir”, comentó Lali.

