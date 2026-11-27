En medio de una nueva gala de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida, Wanda Nara sorprendió con una profunda reflexión sobre la leucemia mieloide crónica que le diagnosticaron en julio de 2023. Su respuesta a una pregunta de Elizabeth “La Negra” Vernaci conmovió a todo el estudio.

Una nueva entrega de MasterChef Celebrity —el reality que se emite por El 9 Televida— dejó de lado por unos minutos la competencia culinaria para dar lugar a uno de los momentos más íntimos y emotivos de la temporada, protagonizado por Wanda Nara y Elizabeth “La Negra” Vernaci.

La pregunta de La Negra Vernaci y la respuesta de Wanda Nara

Todo comenzó cuando Vernaci le consultó a la conductora qué deseo pediría si pudiera modificar algún episodio de su historia personal. Lejos de pedir cambiar los momentos difíciles, Wanda Nara compartió una mirada serena y agradecida sobre su presente: “Yo no soy muy de pedir que las cosas cambien porque siento que todo pasa por algo. Y si yo hubiera cambiado o cambio algo, digo: ¿y si me espera un futuro mejor?”.

Con esa premisa, se refirió directamente al diagnóstico que recibió en julio de 2023: “Yo la verdad que no cambiaría nada. Ni siquiera mi enfermedad. Agradezco que me tocó a mí y no a mis hijos”. Sus palabras generaron un silencio respetuoso en las cocinas y sensibilizaron de inmediato a La Negra Vernaci, quien reconoció compartir exactamente ese sentimiento respecto de su propio hijo y destacó la belleza de la reflexión.

El diagnóstico en FUNDALEU y su mensaje sobre la salud

La conductora fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica en julio de 2023, luego de realizarse estudios de rutina en FUNDALEU —la Fundación para combatir la Leucemia— mientras alternaba su vida entre Argentina y Turquía junto a Mauro Icardi. Meses más tarde, el 31 de diciembre de ese mismo año, compartió en sus redes sociales el parte médico firmado por el doctor Miguel A. Pavlovsky, confirmando que evolucionaba con respuesta satisfactoria al tratamiento.

Desde entonces, Wanda Nara continuó adelante con sus proyectos laborales y su rol frente a las cámaras, e incluso reivindicó el valor de los profesionales médicos del país al recibir el Martín Fierro 2026 a la mejor conducción femenina: “Soy una mujer que tiene leucemia y decido atenderme acá. Amo este país que tiene los mejores profesionales. Quiero que mis hijos crezcan en Argentina”.