Un momento cargado de emoción sacudirá a Bahar, la novela turca de las noches en El 9 Televida. Abrumado por las mentiras de Naz, el tema del bebé y su distanciamiento de Bahar, Evren encontrará un profundo consuelo en las palabras del doctor Reha, quien lo llevará a reflexionar sobre el sentido de la vida y la muerte.

Las noches de El 9 Televida traerán una escena conmovedora en Bahar, donde Evren atravesará días de profunda angustia con la cabeza hecha un desastre por las mentiras de Naz, la situación del bebé y su vínculo cada vez más distante con Bahar.

La reflexión del doctor Reha frente a las incubadoras

En medio de ese clima de desazón en el hospital, el doctor Reha notará su estado y, lejos de darle un sermón, optará por mostrarle una cruda realidad. Frente a la zona de incubadoras —donde se celebrará la llegada de recién nacidos—, le señalará que apenas dos pisos más abajo se ubica la morgue.

Con esa imagen como punto de partida, le explicará: “Quizá la vida sea eso. Dos puertas del mismo lugar. Una de entrada y otra de salida. Y nosotros en los pasillos, en medio”, buscando que Evren comprenda que su dolor forma parte de un trayecto compartido por todos.

Un llamado a no rendirse y a mirar más allá de la tristeza

Sin minimizar lo que siente, el médico le dará un consejo directo para que no se deje hundir y lo invitará a tomar dimensión antes de bajar los brazos: “Si te subes al ascensor, antes pulsa el botón del primer piso. Allí es donde acabamos todos”.

Para Reha, lo fundamental será que Evren no pierda de vista lo frágil y breve que es el paso por este mundo ni deje que el sufrimiento le haga malgastar lo que vive: “No importa lo que vivas. Dejarás este edificio por esa planta… no lo olvides”. Sus palabras actuarán como un sacudón necesario y lo ayudarán a encarar su presente con una mirada mucho más humana.

No te pierdas los próximos capítulos de Bahar en las noches de El 9 Televida.