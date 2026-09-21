La confesión de Sol Abraham en PH: contó cómo ayudó a su ex marido a confesar que era gay

Tras consagrarse como la gran campeona de Gran Hermano, Solange Abraham, visitó el estudio de PH: Podemos Hablar y dejó al descubierto la historia más íntima y conmovedora de su vida. La tucumana reveló cómo descubrió que su exesposo y padre de su hija era gay, el insólito método que usó para ayudarlo a confesarlo.

La flamante ganadora de Gran Hermano continúa siendo noticia para la audiencia de El 9 Televida. Luego de levantar el trofeo del reality de Telefe, Solange Abraham estuvo presente en el punto de encuentro de PH: Podemos Hablar junto a Andy Kusnetzoff y abrió su corazón para narrar la profunda transformación que atravesó su familia tras ocho años de matrimonio con el productor Marcelo Da Corte.

Lejos de guardar rencores o generar polémicas mediáticas, la tucumana recordó el momento en que advirtió que la pareja ya no funcionaba y cómo decidió acompañar al padre de su hija en el proceso de asumir su orientación sexual.

Dudas en la convivencia y la búsqueda en Google durante un viaje

Sol explicó que la separación no se debió a una infidelidad convencional, sino a una intuición personal al notar que la relación había entrado en “modo avión”.”Pasaron ciertas cosas en la convivencia que me llevaron a pensar. Se lo planteé y lo negaba, pero me quise separar porque había algo que no me cerraba”, reconoció la campeona.

El punto de quiebre definitivo ocurrió durante un viaje familiar por España: “Yendo de Madrid a Marbella, busqué en Google cómo hacer para que confiese que era gay sin culpa, porque yo no tenía problemas; soy de mente bastante abierta. Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo para que pudiera ser quien realmente era”, relató Sol sobre la conversación que cambió sus vidas.

La exintegrante del reality definió la charla como un verdadero “alivio” para ambos: “No fue una pérdida de tiempo. Fuimos re felices, estuvimos muy enamorados y tuvimos a nuestra hija. El amor se transformó en algo más familiar”.

El consejo psicológico y la inocente reacción de su hija

Uno de los momentos más movilizantes de su testimonio en la pantalla de El 9 Televida fue cuando detalló cómo abordaron el tema con su hija Delfina, que hoy tiene 9 años. Para evitar traumatizarla, la expareja recurrió a asesoramiento profesional antes de hablar.

Estrategia en etapas: Los psicólogos les recomendaron brindar la información de forma gradual. Primero, comunicar la separación física de los padres; segundo, presentar la existencia de una nueva pareja; y finalmente, explicar que se trataba de un hombre.

La reacción de Delfina: Al escuchar la confesión de su papá, la pequeña no alcanzaba a dimensionar la situación. “Le dijo: ‘Papá, ¿qué estás diciendo?’ ‘¿Quién es la princesa?’ Ella no entendía la situación”, recordó Sol entre risas.

Actualmente, Marcelo Da Corte rehizo su vida y se casó con Lautaro Marchesini. Sol confirmó que mantiene un vínculo “correcto y saludable” con su exesposo enfocado en la crianza compartida de Delfina, demostrando que el respeto y la madurez pueden transformar un doloroso final en un nuevo comienzo.