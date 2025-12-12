La caída que lo cambia todo en Amor a Cualquier Precio: la venganza silenciosa de Aysen y la decisión final de Suna sacuden a los Korhan

La caída de Aysen, la culpa de Ferit y la determinación de Suna desatan tensiones que redefinen alianzas, profundizan viejas heridas y reconfiguran el futuro del clan Korhan. Así se viene el suceso televisivo del 2025 en El 9 Televida.

En un nuevo y decisivo giro de Amor a Cualquier Precio, el suceso televisivo de 2025 en El 9 Televida, la caída de Aysen, la culpa de Ferit y la determinación de Suna desatan tensiones que redefinen alianzas, profundizan viejas heridas y reconfiguran el futuro del clan Korhan. Qué ocurrió, cómo se desencadenó, cuándo y dónde, y por qué este episodio marca un antes y un después en la historia.

Los últimos capítulos de Yalı Çapkını vienen cargados de revelaciones que transforman por completo el tablero emocional de los Korhan. Todo comenzó cuando Suna escuchó accidentalmente la conversación entre Ferit y Cengiz. El joven confiesa sentirse culpable por haberla besado y, aún peor, admite que lo hizo por pena, recordándole que él mismo la rechazó como novia en Antep. Esa herida, sumada a la sensación de no pertenecer nunca al clan, llevó a Suna a tomar una decisión definitiva: regresar con su marido y alejarse de los Korhan.

Pero su retorno trajo consecuencias inmediatas. En la mansión se encontró con Aysen, fortalecida por su nueva posición otorgada por la “Gran Dama”. Ambas se enfrentaron en una discusión cada vez más intensa hasta que, en lo alto de la escalera, un forcejeo terminó con Aysen cayendo al vacío y quedando inconsciente. Un accidente que marcó un punto crítico en la convivencia familiar.

La “Gran Dama” quiso impedir que llevaran a Aysen al hospital, pero Seyrán, Abidin y la propia Suna insisten en internarla. Cuando la joven despierta, elige callar. No denuncia, pero deja en claro que ese silencio tendrá un costo que exigirá en el momento oportuno.

Mientras tanto, Sefika ruega que Aysen no regresara a la mansión, y Suna comienza a temer que cualquier palabra la incriminara. Abrumada y cuestionada incluso por sus propios padres, la mayor de las Sanlı confirmó que retomará su vida con Abidin y que criarán a su hijo lejos del caos que envuelve a los Korhan y a Çiçek.

Esa decisión desató la furia de la “Gran Dama”, quien le advirtió a su nuera que no permitirá perder nuevamente a Abidin después de tantos años de reencuentro.

Mientras esto ocurre, otro secreto sacude los cimientos del imperio familiar.